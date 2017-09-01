Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В предстоящие выходные жители и гости столицы Коми смогут увидеть музыкальный детектив, окунуться в историю региона и успеть в кино.

Нацмузей для детей

Национальный музей Коми 2 сентября приглашает родителей и их детей провести выходной день интересно и познавательно. Акция "Выходной в музее: Осенние субботы" включает в себя целый ряд мероприятий в каждом из корпусов учреждения.

Так, в отделе истории (ул. Ленина, 57) для детей проведут экскурсию с элементами игры "Путешествие в 1380" и поисково-исследовательскую экскурсию "Прогулки по Спасской". В доме-музее И.П.Морозова (ул. Кирова, 32) состоится театрализованная экскурсия "Сказочное дурнолесье". В выставочном зале (ул. Коммунистическая, 6) можно будет посетить три экскурсии: "Путешествие в страну Портфелию", "Знаешь ли ты свой город?" и "Про Петрушку, погремушку и другие старинные игрушки".

В отделе этнографии (ул. Коммунистическая, 6) состоятся следующие экскурсии: "Жила-была пара…", "Сказки, легенды, предания народа коми", "Путешествие по крестьянскому дому", "Дом – полная чаша", "Мир финно-угорской игрушки".

А в литературном музее И.Куратова (ул. Орджоникидзе, 2) дети смогут послушать "Сказки у чума", побывать "В гостях у Кикиморы", узнать "Как учились в старину: урок грамматики", и сходить в "Путешествие с Марпидой-царевной".

Мероприятия рассчитаны на детей от 4 до 11 лет. Двери музея будут раскрыты с 10:00 до 17:00. Подробную программу можно узнать на сайте учреждения.

Сказка-детектив в гимназии искусств

Театр-студия "Ордым" гимназии искусств при главе Коми представит 3 сентября музыкальную сказку-детектив "Кто украл светофор?". Это забавная, поучительная история для детей и взрослых о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Начало в 11:00.

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

"Реальная Белка 2" (6+)

Мультфильм. Длительность: 100 минут

Продолжение приключений белки Злюк и его друга, крысеныша Бадди.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 12:00 – 150р., 17:30 – 130р. (3D)

"Банда котиков" (6+)

Мультфильм. Длительность: 89 минут

Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не пугает. Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки — перед тобой (почти) нет препятствий.

Начало сеансов и стоимость: 09:20 – 100р., 12:40 – 150р., 17:05 – 160р.

"Эмоджи фильм" (6+)

Мультфильм. Длительность: 95 минут

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться.

Начало сеансов и стоимость: 11:00 – 150р., 15:00 – 160р., 16:50 – 170р., 18:40 – 190р. (3D)

"Валериан и город тысячи планет" (12+)

Фантастика. Режиссер: Люк Бессон. В ролях: Дэйн Дэхаан, Кара Делевинь. Длительность: 130 минут

Валериан и Лорелин – федеральные агенты, которые перемещаются по Галактике в 2740 году на космическом корабле и борются с вредителями. Миссия приводит их на Альфу – космическую станцию с тысячами инопланетных существ со всех концов вселенной. Среди них есть совершенно разные виды пришельцев – дружелюбные союзники и опасные враги.

Начало сеансов и стоимость: 14:25 – 150р., 19:20 – 180р. (3D)

"Мульт в кино №57" (0+)

Длительность: 45 мин.

Начало сеансов и стоимость: 11:10 – 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее.

Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/