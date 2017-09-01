Житель Усинска, желая заработать на спортивных ставках, лишился более 113 тысяч рублей

В отдел полиции Усинска обратился местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве, в результате которого он лишился более 113 тысяч рублей. Мужчина хотел заработать, делая в сети интернет ставки на спорт.

Он пояснил, что в социальной сети "ВКонтакте" он нашел страницу пользователя под именем "Адель Сулейманов", который является владельцем КАЦ (Касперско аналитического центра) и получает деньги, на которые делает ставки на различные спортивные события, а также продает прогнозы спортивных игр.

Изучив официальный сайт каппера, где сообщается, что прогнозы сбываются на 90 процентов, житель Усинска тоже решил быстро и легко заработать. Он начал переписку, в которой сообщил, что хочет играть по прогнозам Аделя.

В ответ он получил сообщение о том, что для осуществления ставок необходим первоначальный взнос в размере 30 000 рублей, а также 15 000 рублей "для страховки". Деньги нужно было перевести на два номера кошельков "Яндекс деньги".

Житель Усинска согласился на условия незнакомца и перевел в общей сложности, с учетом процентов за переводы денег, 88 тысяч рублей. Онлайн-собеседник ответил, что деньги получил.

Спустя несколько дней усинец вновь связался с каппером, от которого узнал, что банк проигран. При этом незнакомец заверил жителя Усинска в том, что можно постараться вернуть деньги, поставив новые ставки. Для этого нужно было перевести еще 20 тысяч рублей.

Усинец вновь поверил незнакомцу и перевел на указанный киви-кошелек в общей сложности еще более 25 тысяч рублей. После этого он стал ждать сообщения от каппера, но все тщетно. Заподозрив, что его обманули мошенники, мужчина обратился в полицию.

По данному факту следователями ОМВД России по г.Усинску возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

МВД по Республике Коми призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Стоит настороженно относиться к информации, размещенной в сети интернет, о возможности легко и быстро заработать деньги, причем практически ничего не делая. Если вам предлагают перевести определённую сумму, а после обещают "золотые горы", то это, чаще всего, обман.