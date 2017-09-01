В будущее с оптимизмом: Сыктывкарский госуниверситет и республиканская академия госслужбы встретили 1 сентября

Праздничные линейки в первый день нового учебного года состоялись не только в школах, но и в вузах региона. С приветственным словом перед студентами и преподавателями Коми республиканской академии государственной службы и управления выступил глава региона Сергей Гапликов. В своей речи он отметил, что студенты этого высшего учебного заведения выбрали непростой путь.

"Очень важно, чтобы вы ответственно относились к учебе, впитывали в себя культуру, которую прививают вам здесь, глубже погружались в знания, не останавливались ни на один день, всегда искали новую информацию и способы ее применения. Потому что вы – наша смена. Будущие муниципальные и государственные служащие. И это огромная ответственность", - заявил глава.

Он добавил, что преподавателям стоит особенно сурово пресекать любые попытки студентов воспользоваться шпаргалками. "Если вы будете прогуливать, забивать голову не тем, отвлекаться, то и жизнь ваша будет состоять из непонятно чего. А вы должны научиться добиваться реальных результатов", - заключил он и поздравил всех с праздником 1 сентября.

Ректор КРАГСУ Татьяна Федорова пожелала студентам оставаться такими же активными и интересующимися и достигать новых высот в науке и творчестве. "Пусть этот день станет началом чего-то нового и значимого", - сказала она.

Также с праздником коллектив и учащихся вуза поздравили их "будущие работодатели" - председатель комитета Госсовета республики по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова, замруководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Коми Дмитрий Комаров и председатель судебного состава Верховного суда Коми Алексей Голиков.

В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина также состоялась праздничная линейка, на которой собралось много гостей.

Исполняющая обязанности ректора вуза Ольга Сотникова пожелала студентам заряда на творчество и отметила, что даже погода в этот день оказалась на их стороне. "Не все будет легко получаться. Но я искренне желаю вам получить удовольствие от новых знаний. С честью несите звание студента", - сказала она.

Право поднять флаг СГУ получил первокурсник Алексей Фадеев – один из тех абитуриентов, что набрал максимальное количество баллов при поступлении.

"Когда видишь столько молодых, красивых, достойных людей, испытываешь чувство оптимизма. Потому что судьба Коми – в ваших руках", - сказала депутат Государственной Думы России Ольга Савастьянова. Она напомнила учащимся, чтобы они дорожили каждым днем студенчества и стремились к новым знаниям, ведь среди них есть те, кто может стать новыми кулибиными, менделеевыми и сорокиными.

Министр образования Коми Наталья Михальченкова пожелала всем студентам успешного пути, председатель Совета Сыктывкара Анна Дю напомнила, что от будущих выпускников зависит жизнь города, а архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим прочитал стихи и благословил всех на учебу.

"На разных этапах жизни все мы учимся или учим. Поэтому это праздник для каждого из нас, - сказал директор Коми филиала ПАО "Ростелеком" Александр Хуциев. – В соцсетях на днях я прочитал одну фразу: "Будущее начинается сегодня". Желаю вам пропустить эти слова через себя и понять: насколько хорошо вы будете впитывать знания, настолько хорошим будет ваше будущее".

Затем лучшие выпускники СыктГУ 2017 года передали огонь знаний первокурсникам с наивысшими баллами при поступлении – Марии Сильвестровой и Илье Малову. Они вместе со всеми студентами зачитали клятву первокурсника. После чего учащиеся отправились в свои корпусы вместе с кураторами.