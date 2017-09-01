В Коми суд обязал руководство сельской школы выплатить педагогу компенсацию проезда к месту отдыха и обратно

1 сентября 2017 года, 12:33 | Усть-Куломский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Прокуратура Усть-Куломского района провела проверку исполнения Скородумской общеобразовательной школы требований трудового законодательства в связи с поступлением жалобы работника этой школы.

В ходе проверки установлено, что на основании приказа директора школы в мае учительнице предоставлен отпуск. До начала отпуска женщина подала директору заявление об оплате примерной стоимости проезда к месту отдыха и обратно, приложив копии заранее приобретенных электронных билетов на себя и своего ребенка.
Однако работодатель отказался оплатить учительнице и ее ребенку примерную стоимость проезда, ссылаясь на недостаток средств.

Вместе с тем, как поясняет надзорное ведомство, согласно требованиям ст. 325 ТК РФ оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника и членов его семьи и обратно производится по заявлению работника не позднее чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении работника из отпуска на основании представленных им билетов, других подтверждающих документов.

Отказав заявительнице в выплате компенсации, образовательное учреждение нарушило ее законные права.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения в пользу заявительницы компенсации стоимости проезда работника и его ребенка к месту отдыха и обратно.

Усть-Куломский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и взыскал в пользу педагога более 54 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Комиинформ

  Ключевые слова: прокуратура коми, отдых
  Рубрика: Право
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