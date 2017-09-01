В Сыктывкаре демонтированы еще две рекламные конструкции

В Сыктывкаре демонтированы ещё две рекламные конструкции.

Силами подрядной организации выполнен демонтаж конструкций, которые были установлены без соответствующего разрешения на Октябрьском проспекте в районе дома № 53, а также на Сысольском шоссе в районе дома № 47, сообщает сыктывкарская мэрия.

По информации ГКУ РК "Коми реклама", в настоящее время конструкции помещены на ответственное хранение. Владельцы указанных конструкций вправе забрать их, возместив расходы республиканского бюджета Республики Коми на их демонтаж.

Всего с середины июня 2017 года в Сыктывкаре демонтировано 37 рекламных конструкций, включая девять билбордов в районе монумента Трудовой славы (на "кольце"), а также три арки над проезжей частью, которые с 1 марта 2016 года запрещено размещать над дорогой согласно внесенным изменения в ГОСТ.

Соответствующая работа проводится совместно с ГКУ РК "Коми реклама" в рамках исполнения утвержденных Советом города правил размещения рекламы, которые направлены на улучшение пространства городской среды, избавление её от визуального засорения и чрезмерного засилья, особенно в исторической части города, устаревших рекламных конструкций, имеющих неудовлетворительное техническое состояние.