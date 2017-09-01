Духовенство в Коми совершило молебны на начало учебного года

Во всех храмах, относящихся к Сыктывкарской епархии в Коми, прошли молебны на начало учений отроков. Священнослужители помолились о благополучном начале и прохождении учебного года учащимися и педагогами. Об этом "Комиинформу" сообщил секретарь епархии архимандрит Филипп.

По его словам, духовенство провело богослужения с молитвами о даровании вразумления подрастающему поколению и терпения – учителям. А также об их здравии.

"Владыка произнес молебен в Свято-Стефановском кафедральном соборе, а священнослужители в городах и районах – в закрепленных за ними храмах и церквях. Важно, чтобы начавшийся сегодня учебный год принес знания юным северянам на пользу земному Отечеству. Об этом священнослужители молились в прошениях ко Господу и прочитали отрывки из Евангелия об обучении Иисуса Христа в период его земной жизни", - отметил собеседник агентства.

Родители и родственники, в семьях которых воспитываются дети школьного возраста, могут подавать записки для произнесения их имен в молебнах за здравие, которые читаются священнослужителями всех приходов во время богослужений.