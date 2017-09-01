Духовенство в Коми совершило молебны на начало учебного года

1 сентября 2017 года, 11:45 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Во всех храмах, относящихся к Сыктывкарской епархии в Коми, прошли молебны на начало учений отроков. Священнослужители помолились о благополучном начале и прохождении учебного года учащимися и педагогами. Об этом "Комиинформу" сообщил секретарь епархии архимандрит Филипп.

По его словам, духовенство провело богослужения с молитвами о даровании вразумления подрастающему поколению и терпения – учителям. А также об их здравии.

"Владыка произнес молебен в Свято-Стефановском кафедральном соборе, а священнослужители в городах и районах – в закрепленных за ними храмах и церквях. Важно, чтобы начавшийся сегодня учебный год принес знания юным северянам на пользу земному Отечеству. Об этом священнослужители молились в прошениях ко Господу и прочитали отрывки из Евангелия об обучении Иисуса Христа в период его земной жизни", - отметил собеседник агентства.

Родители и родственники, в семьях которых воспитываются дети школьного возраста, могут подавать записки для произнесения их имен в молебнах за здравие, которые читаются священнослужителями всех приходов во время богослужений.

Дарья Шучалина

  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:09 31.08.2017
Проект "Неизвестная Россия" выпустил фильм про Аджером
16:19 31.08.2017
Архимандрит Филипп: "На селе батюшка должен быть и учителем, и агрономом, и фельдшером"
16:09 30.08.2017
Рождественские чтения в Коми посвятят укреплению духовно-нравственных ценностей


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео