Минюст Коми положительно оценил инициативу семейного клуба "Родолад"

Семейный клуб "Родолад" при усть-цилемском загсе уже шесть лет объединяет интересы общественности, учреждений культуры, местных властей и СМИ.

Работа клуба направлена на укрепление семейных ценностей, возрождение и сохранение лучших семейных традиций прошлого. В преддверии празднования 100-летия органов загс "Комиинформ" пообщался с организаторами клуба и узнал, что практику загса Усть-Цильмы разослали по районам Коми для применения.

Современная семья претерпевает значительные изменения. Ориентация на карьеру, жизненный успех, неспособность самостоятельно решать возникающие проблемы привели к тому, что в системе ценностей молодых людей семья перестала занимать главенствующее место, рассказали в загсе. Следствием этого стали снижение рождаемости, уменьшение количества детей в семье, внебрачная рождаемость, нездоровая психологическая обстановка в семьях; ослабевает связь поколений в семье.

14 февраля 2011 года жители Усть-Цильмы решили создать клуб молодых семей "Родолад". Название выбрали не случайное.

"У наших предков славян существовала наука Родолад, которая была направлена на становление и укрепление семьи, - говорят организаторы клуба. - Род – корень в словах родитель, Родина, родной, родник. Именем Лада наши предки называли не только славянскую богиню любви, но и весь строй жизни – лад, где все должно быть "ладно", то есть хорошо. Люди должны уметь ладить друг с другом. А еще в семье жена мужа называла Ладо, а он ее Лада, Ладушка и детей родители звали также ласково – Ладушка".

В последние три года работа клуба молодых семей усилилась благодаря активным участникам, которые вошли в состав совета "Родолад".

Мероприятия, проводимые в рамках деятельности клуба, актуальны среди молодых семей не только с Усть-Цилемского района, но и за ее пределами - в праздниках принимает участие семья из Финляндии.

Основные задачи, которые ставит перед собой Совет клуба - это совершенствование методов и форм работы с молодыми семьями; расширение деятельности, выявление активных молодых семей и формирование установки на творческое и содержательное проведение семейного досуга; проведение работы, направленное на укрепление молодых семей.

Участники клуба интересуются историей своей семьи, рода, укрепляют родственные связи; воспитывают духовные ценности, чувство патриотизма, бережное отношение и любвь к малой родине.

Важным направлением работы с семьей является сохранение традиционных семейных обрядов, составляющих неотъемлемую часть уникальной культуры, которую хранит Усть-Цильма.

Обобщают материал в социальной сети "ВКонтакте", а также в районной газете "Красная Печора".

В одном из обсуждений группы организаторы предложили собрать тематический фотоальбом: "Около пяти столетий Усть-Цильма бережно и трепетно сохраняют свою уникальную культуру. Это одежда, уклад жизни, ремесла, песни, хороводы, молитвы и яркое красочное гуляние "Усть-Цилемская горка". В рубрику "Сохраняя традиции" все желающие выкладывали фотографии по данной тематике".

Сейчас "Родолад" проводит фотоконкурс: "Лето! В кадре - семья", пока участниками стали 20 семей и "Семья-опора государства", в котором собирается информация и фотографии о семьях Усть-Цилемского района, проживших в браке 50 и более лет.

Для участников клуба в социальной сети ВКонтакте регулярно размещаются статьи, направленные на укрепление брачно-семейных отношений, достойного воспитания детей, советы специалистов как сохранить семью.

Минюст Коми положительно оценил инициативу семейного клуба "Родолад" и разослал по районам республики практику работы загса в Усть-Цильме.

"Семьи обмениваются опытом, проводят вместе время, участвуют в совместных мероприятиях. Это поддерживает семейные ценности и уважение к институту семьи", - высказал "Комиинформу" мнение министр юстиции Дмитрий Наумов.