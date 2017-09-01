Представители "Единой России" подарили воспитанникам реабилитационного центра в Кебанъеле мобильную магнитно-маркерную доску

1 сентября 2017 года, 10:20 | Усть-Куломский
Фото ЕР

Секретарь Коми регионального отделения "Единой России" Василий Смалий и руководитель исполкома партии Ольга Сычугова в преддверии Дня знаний посетили воспитанников социально-реабилитационного центра Усть-Куломского района. Сейчас в учреждении временно находятся семь детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, четверо из которых - школьники.

Воспитанники центра вместе с директором Ангелиной Напалковой провели экскурсию по учреждению, рассказали о себе и сфотографировались на память. Затем перешли к распаковыванию подарков. Главным презентом стала мобильная магнитно-маркерная доска. Ее давно не хватало центру. Теперь ребята смогут воспринимать информацию не только на слух, но и визуально, что, безусловно, поспособствует более быстрому ее усвоению.

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Кроме того, из рук партийцев дети получили новые красочные "Дневники школьника" и канцелярские товары.

Василий Смалий и Ольга Сычугова поздравили детишек с предстоящим праздником Днем знаний, пожелали им счастья, крепкой дружбы, исполнения всех желаний, а в школе - получать только четверки и пятерки.

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Воспитанники и директор учреждения поблагодарили партию "Единая Россия" не только за подарки, а главное – внимание, которого учреждению зачастую так не хватает.

Комиинформ

  Рубрика: Общество
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