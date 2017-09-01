Главные законы сентября, которые затронут каждого

С сентября россияне перестанут переплачивать за рыбу в магазинах, также она станет безопасной для здоровья. Еще в сентябре ужесточат требование к бизнесу и расширят возможности при получении ОСАГО, пишет "Российская газета".

Мы больше не будем переплачивать за рыбу

С первого сентября вся рыбная продукция будет отслеживаться более тщательно - от вылова до продажи и утилизации. Об этом говорится в новом техрегламенте Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции".

Например, если в рыбе будут найдены вредные для здоровья человека препараты и стимуляторы роста, которые некоторые производители все-таки используют, такая продукция не попадет в магазины союзных государств. Теперь есть утвержденный список этих веществ. Кроме того, появятся новые требования, которые изменят процесс производства, упаковки и хранения рыбной продукции.

Тут стоит отметить долю глазури в мороженных рыбных продуктах. Масса глазури в разделанной замороженной рыбной продукции не должна выходить за 7 процентов, из неразделанных - не более 14 процентов. И теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури. Лёд тронулся: мы будем точно знать, сколько покупаем рыбы.

Россиянам предложили летать налегке

С 29 сентября авиакомпании смогут брать плату с пассажиров за провоз багажа. Правда, не со всех. Это предусмотрено в Федеральном законе от 29 июля 2017 года № 228-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части провоза багажа".

Лишние расходы за перелет затронут только тех, кто купил невозвратные билеты. Для возвратных тарифов багаж до 10 килограмм будет бесплатным. Сверх этой нормы авиаперевозчик назначает плату уже на свое усмотрение. Также, по новому закону, габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне самолета. И предусмотрено право перевозчика расторгнуть договор на перевозку в одностороннем порядке в случае, если пассажир отказывается оплатить провоз багажа на новых условиях.

Оснований для исключения из ЕГРЮЛ станет больше

С первого сентября расширяется перечень оснований для исключения организаций из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). Основание для этого стал Феральный закон от 28 декабря 2016 года №488-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Появилась возможность, например, исключать из ЕГРЮЛ компании, сведения о которых оказались недостоверными. "В целом эта новация является позитивной. Но в ней скрыт риск злоупотреблений, связанных с преднамеренным указанием недостоверных сведений с целью ликвидации юридического лица", - об это "РГ" рассказал юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев.

По словам эксперта, до внесения изменений исключение юридического лица из ЕГРЮЛ фактически означало полную невозможность получения кредиторами какого-либо удовлетворения в плоскости гражданского права. Внесенные изменения позволяют привлечь контролирующее лицо к субсидиарной ответственности.

"ЕГРЮЛ дополнен сведениями о банкротстве юридического лица. Важным новшеством является то, что законодатель решил информировать участников оборота о принятии судом заявления о банкротстве к производству, а также невозможность исключения из ЕГРЮЛ общества, в отношении которого имеется такая запись. Ранее такие сведения в официальных реестрах не публиковались.

Момент принятия к производству заявления о банкротстве является значимым, поскольку устанавливает сроки оспаривания сделок должника, а также разграничивает реестровые требования кредиторов от текущих обязательств", - заключил Владимир Шалаев.

Получать страховку по ОСАГО будем по новым правилам

С 25 сентября расширяется список возможностей, при которых можно получить страховку по ОСАГО. Об этом говорится в Федеральном законе от 28 марта 2017 г. N 49-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Например, водитель сможет обратиться к своему страховщику, если ДТП произошло с участием трех и более машин. Напомним, что сейчас получить прямое возмещение убытков при аварии можно только с участием двух автомобилей.

Хочешь быть гражданином РФ - учи текст присяги

С первого сентября те, кто будет получать гражданство РФ, должен принести присягу. Это обязательное условие. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 июля 2017 года № 243-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и статьи 8 и 14 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Хотя есть свои исключения. Например, от присяги освобождаются люди, не достигшие возраста 18 лет и те, кто признан недееспособными.

Новые поправки в законы не только определяют дополнительные обязанности, но и упрощают процедуру получения гражданства РФ. Правда, только для граждан Украины. Им не нужно будет предоставлять справку об отказе от гражданства своей страны.

За американской визой придется ехать в Москву

С первого сентября россиянам получить американскую визу можно будет только в Москве. Таким образом, гражданам, которые живут в других регионах России, придется ехать в столицу для прохождения собеседования. Поэтому им придется дополнительно платить за дорогу до Москвы.

Консульства США в регионах России остаются, но получать помощь там смогут лишь американские граждане.