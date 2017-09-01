В Инте разыскивают потерявшегося мужчину с синдромом Дауна

В Интинском районе потерялся мужчина 1960 года рождения.

Как рассказали "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, семья отправилась отдыхать на природу в районе 12-го километра дороги на водозабор.

Два человека ушли на озеро, а мужчину оставили возле костра. Как выяснилось, он страдает синдромом Дауна. Когда родственники вернулись, его на месте не оказалось. Поиски не дали результатов, поэтому интинцы вызвали спасателей. Около 21.00 сотрудники спасотряда выехали на место, сегодня поиски мужчины продолжатся.

Кроме того, в Койгородском районе вчера спасатели искали мужчину 1965 года рождения, но он сам вышел на дорогу.