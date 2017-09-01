С 1 сентября в Сыктывкаре заработал свой "Сириус"

1 сентября 2017 года, 9:20 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре начал работу региональный прообраз "Сириуса".

С 1 по 7 сентября на базе Физико-математического лицея-интерната состоится Осенняя физико-математическая смена для обучающихся 9-10 классов образовательных организаций Республики Коми.

Как рассказали "Комиинформу" в физмат-лицее, смена организована в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и образовательным Фондом "Талант и успех", в целях реализации образовательной программы физико-математической направленности для одаренных обучающихся Республики Коми, являющихся потенциальными участниками республиканского и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по данным учебным предметам.

В составе участников 32 обучающиеся из образовательных организаций Воркуты, Ухты, Инты, Усинска, Вуктыла, Койгородского, Сысольского, Усть-Цилемского, Усть-Вымского, Корткеросского, Ижемского районов, победители и призеры республиканского и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по физике и математике, а также республиканского этапа олимпиады школьников по физике им. Дж.К. Максвелла.

Программа реализуется при поддержке благотворительного фонда "Ренова" и Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Обучать талантливых детей республики будут преподаватели физико-математического лицея-интерната.

Программа проведения мероприятия, помимо образовательной части, предусматривает обширную досуговую программу. Ребята будут не только учиться решать олимпиадные и практические задачи различного уровня, но и участвовать в мероприятиях эстетического и спортивного характера.

Комиинформ

  Ключевые слова: лицей
  Рубрика: Общество
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