Первые выходные сентября в Коми будут контрастными

1 сентября 2017 года, 6:00 |
Фото Антона Пархачева

Завершающие дни августа отметились уже осенним характером погоды. Под влиянием быстросмещающихся западных циклонов удерживалась облачная и прохладная погода, по всей республике прошли небольшие и умеренные дожди, сообщает ЦГМС Коми.

В последний рабочий день, 1 сентября, под натиском очередного атлантического циклона, ожидается умеренно-теплая с дождями погода, лишь на крайний юг зона осадков окажет незначительное влияние, а температура сможет преодолеть отметку в 20С.

Прогноз настраивает, что субботу в южных районах еще удержится теплая погода, на остальной территории холодный атмосферный фронт понизит температуру и пройдут дожди разной интенсивности, местами не исключены и грозы. В ночные часы по республике 8...13С, на крайнем северо-востоке 3...8С, днём 10...15С, в южных районах — 15...20С, на крайнем юге ещё возможно до 22С.

В воскресенье уже повсеместно холодно и местами с небольшим дождем: ночью 1...6С, в отдельных северных и центральных районах в низких местах 0...-2С, на юго-западе 6...11С, в дневные часы повсеместно всего 8...13С.

Комиинформ

  Ключевые слова: Погода, ЦГМС, осень
  Рубрика: Погода
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