Первые выходные сентября в Коми будут контрастными

Завершающие дни августа отметились уже осенним характером погоды. Под влиянием быстросмещающихся западных циклонов удерживалась облачная и прохладная погода, по всей республике прошли небольшие и умеренные дожди, сообщает ЦГМС Коми.

В последний рабочий день, 1 сентября, под натиском очередного атлантического циклона, ожидается умеренно-теплая с дождями погода, лишь на крайний юг зона осадков окажет незначительное влияние, а температура сможет преодолеть отметку в 20С.



Прогноз настраивает, что субботу в южных районах еще удержится теплая погода, на остальной территории холодный атмосферный фронт понизит температуру и пройдут дожди разной интенсивности, местами не исключены и грозы. В ночные часы по республике 8...13С, на крайнем северо-востоке 3...8С, днём 10...15С, в южных районах — 15...20С, на крайнем юге ещё возможно до 22С.



В воскресенье уже повсеместно холодно и местами с небольшим дождем: ночью 1...6С, в отдельных северных и центральных районах в низких местах 0...-2С, на юго-западе 6...11С, в дневные часы повсеместно всего 8...13С.