Единороссы подвели промежуточные итоги выполнения партпроектов в Коми

Депутат Госдумы от Коми Иван Медведев совместно с кураторами партпроектов регионального отделения "Единой России" сегодня в Сыктывкаре подвел промежуточные итоги их реализации в городах и районах.

В офисе регионального отделения партии Иван Медведев провел рабочую встречу с однопартийцами во главе с секретарем Василием Смалием и руководителем исполкома Ольгой Сычуговой. Темой разговора стало обсуждение реализации в текущем году основных партийных проектов. К настоящему времени большая часть намечавшихся планов уже выполнена.

В частности, ремонтируются дворы, включенные в новую федеральную программу "Городская среда". По словам куратора проекта Алексея Панкова, поначалу жители с настороженностью отнеслись к новшеству, но сейчас убеждаются, что придомовые территории приводятся в порядок именно за счет бюджетных средств, как и было обещано, никакие счета владельцам жилья не выставляются. "Теперь собственники сами активно проводят общие собрания и готовят проекты в расчете принять участие в программе на следующий год", - отметил Алексей Панюков.

Заместитель руководителя Минстроя Коми Ольга Микушева дополнила: до региона уже доведен лимит финансирования из федерального центра на 2018 год – 131 миллион рублей (чуть больше чем в текущем году). "При этом сами муниципальные образования смогут решать, сколько средств направлять на ремонт дворовых территорий, а сколько – на приведение в порядок общественных пространств", - пояснила замминистра.

Куратор проекта "Парки малых городов" Александр Ребенок сообщил, что в Воркуте работы ведутся в соответствии с планом. Однако если зима наступит рано, то, возможно, монтаж спортивных сооружений придется перенести на весну.

Елена Тренева, курирующая проект по ремонтам домов культуры, доложила о том, что в перечне на текущий год значится 24 объекта. "По большинству работы близятся к завершению. Открытия намечены в сентябре – октябре", - пояснила она.

Руководитель Минкультуры Сергей Емельянов добавил, что задержки ожидаются с окончанием ремонта в ухтинском поселке Водный, поскольку не с первого раза удалось привлечь подрядчиков в рамках аукционов. "Проект наглядно доказал свою эффективность, мы надеемся на его продолжение, чтобы к столетию государственности Коми обновить такие объекты по всей республике", - высказался министр.

О проекте "Детский спорт" рассказал его куратор Сергей Стрекаловский. По его словам, в отремонтированных спортзалах сельских школ с нового учебного года будут проводиться соревнования под эгидой "Единой России". "Начнем с наиболее популярных, как мини-футбол. Кстати, мы создали детскую футбольную лигу, сотрудничаем с тренерами на местах. В планах – систематизировать графики соревнований, привлекать подрастающее поколение в спорт, в том числе через родителей, тем самым, пропагандируя здоровый образ жизни", - сказал куратор.

Заместитель руководителя Минобразования и молодежной политики Максим Ганов, одобрив ход реализации проекта, отметил, что спортзалы в глубинке теперь зачастую даже более современные, нежели в школах городов.

Председатель комитета по социальной политике Госсовета Наталья Паншина отметила, что в рамках партпроекта, направленного на поддержку института семьи, тоже все идет по плану. "Этот проект очень важный, потому что чем крепче семья, тем крепче наше государство", - сказала парламентарий.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Василий Смалий, подытоживая отчеты, напомнил соратникам о необходимости не стесняться доводить публично информацию до населения. "Мы с вами своей работой доказываем, что мы – партия реальных дел. А чтобы это понимало население, нужно максимально открыто рассказывать обо всем, что нами делается", - напутствовал лидер единороссов в Коми.

Депутат Госдумы от республики Иван Медведев заверил коллег, что на уровне ЦИК партии представит результаты работы регионального отделения с тем, чтобы претендовать на финансовую поддержку в будущем году. "Будем убеждать в этом наше федеральное руководство, тем более что есть, о чем отчитаться и есть планы, которые партия готова реализовать в 2018 году в городах и районах Коми", - резюмировал народный избранник.