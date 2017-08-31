Госавтоинспекторы Коми популяризировали световозвращающие элементы с помощью танца

31 августа 2017 года, 20:15 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

В преддверии нового учебного года сотрудники республиканской Госавтоинспекции провели акцию по популяризации световозвращающих элементов среди пешеходов "#Засветись! Стань заметней на дороге".

Как сообщает госавтоинспекция региона, отрыли мероприятие сотрудники полиции, рассказав присутствующим о том, что водитель при неблагоприятных погодных условиях - в дождь, туман, темное время суток - может не заметить людей, вышедших на проезжую часть.

При этом только наличие на одежде световозвращающих предметов в подобной ситуации способно предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Обеспечить ребенка световозвращателем - одна из обязанностей родителей.

Чтобы продемонстрировать необходимость использования световозвращающих элементов в тёмное время суток, полицейские совместно с учениками танцевальной школы и волонтерами провели танцевальный флешмоб на площадке возле одного из торговых центров.

Несмотря на пасмурную погоду, юных танцоров и волонтёров пришли поддержать родители и друзья. Посетители торгового центра также не остались равнодушными к исполнителям танца.

По окончании флешмоба автоинспекторы вручили всем присутствующим световозвращающие элементы, а зрителям с детьми -памятки о размещении световозвращателей на детской одежде.

Комиинформ

  Ключевые слова: дети, ГИБДД, акция
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:03 31.08.2017
В ДТП в Прилузском районе пострадали трое
12:56 31.08.2017
По факту аварии с микроавтобусом в Прилузье организована доследственная проверка
15:51 30.08.2017
Госавтоинспекция напоминает родителям Коми о правилах поведения детей на дорогах


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео