Госавтоинспекторы Коми популяризировали световозвращающие элементы с помощью танца

В преддверии нового учебного года сотрудники республиканской Госавтоинспекции провели акцию по популяризации световозвращающих элементов среди пешеходов "#Засветись! Стань заметней на дороге".

Как сообщает госавтоинспекция региона, отрыли мероприятие сотрудники полиции, рассказав присутствующим о том, что водитель при неблагоприятных погодных условиях - в дождь, туман, темное время суток - может не заметить людей, вышедших на проезжую часть.

При этом только наличие на одежде световозвращающих предметов в подобной ситуации способно предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Обеспечить ребенка световозвращателем - одна из обязанностей родителей.

Чтобы продемонстрировать необходимость использования световозвращающих элементов в тёмное время суток, полицейские совместно с учениками танцевальной школы и волонтерами провели танцевальный флешмоб на площадке возле одного из торговых центров.

Несмотря на пасмурную погоду, юных танцоров и волонтёров пришли поддержать родители и друзья. Посетители торгового центра также не остались равнодушными к исполнителям танца.

По окончании флешмоба автоинспекторы вручили всем присутствующим световозвращающие элементы, а зрителям с детьми -памятки о размещении световозвращателей на детской одежде.