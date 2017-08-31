С 1 сентября в социальные объекты Сосногорска придет тепло

Уже 1 сентября в Сосногорском районе начнется подача тепла в социальные объекты. Такая информация прозвучала на еженедельном заседании штаба по подготовке к зиме. Сроки начала пробных топок с последующим стартом отопительного сезона утверждены постановлением администрации муниципального района "Сосногорск".

О том, какова готовность Сосногорской ТЭЦ к работе в режиме пробных топок, рассказал технический директор предприятия Олег Токарев. Учитывая крупные работы по реконструкции магистральный сетей, сотрудникам ТЭЦ пришлось потрудиться, чтобы вовремя вернуть горячее водоснабжение в дома сосногорцев и полноценно подготовиться к новому отопительному сезону.

"Последовательность действий простая: муниципалитет издает постановление о начале пробных топок, мы получаем наряд-задание и включаем подачу тепла. Все системы Сосногорской ТЭЦ к этому готовы", - отметил Олег Токарев.

Несмотря на то, что впереди выходные, запуск тепла пойдет по графику. Сотрудники муниципальных учреждений района готовы работать в режиме "24 на 7", специалисты будут контролировать запуск даже в субботу и воскресенье.

Что касается жилого сектора, то долгожданное тепло здесь появится сразу после социальных объектов. В этом году схема запуска претерпит изменения.

"В этом году включение отопления в домах мы решили начать с железнодорожной части, потому что несколько прошлых лет жители этого района получали отопление позже всех", - рассказал технический директор – главный инженер Сосногорской ТЭЦ Олег Токарев.

После домов железнодорожной части, отопление придет сначала в 5 и 6 микрорайоны, а затем в Сосновку. Если не будет нештатных ситуаций справиться с запуском тепла во всем городе специалисты смогут в течение 10 дней.

Новая схема подачи теплоносителя позволит решить и давнюю проблему единственной 9-этажки железнодорожной части города Лермонтова-2 .

"В связи с тем, что нас запускали последними, нам не хватало давления и была большая завоздушенность и тепло к нам приходило чуть ли не в октябре. На этот год планируется запуск начать с железнодорожной части, поэтому будем надеяться, что запуск пройдет без проблем. Как только нам дадут график подключения домов к теплу, мы развесим объявления на каждом подъезде для того, чтобы жители были готовы и проконтролировали свои сети в квартирах, чтобы не допустить затопления", - отметила председатель ТСЖ "Надежда" в доме по адресу Лермонтова-2 Наталья Малиновская.

При этом специалисты напоминают, что режим пробных топок не зря называют "пробным" - теплоноситель подается с минимальными параметрами давления для того, чтобы не перегрузить систему и не создавать условия для возникновения порывов и утечек. Кстати, именно поэтому в период пробных топок может возникать завоздушенность отдельных участков внутридомовых сетей. После того, как основная масса домов будет запущена, давление теплоносителя придет в норму.

Отметим, что штаб по подготовке к зиме в администрации муниципального района "Сосногорск" в период пробных топок будет работать в ежедневном режиме. Информация от теплоснабжающих организаций и управляющих компаний будет контролироваться специалистами Управления ЖКХ.