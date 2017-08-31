Деятели культуры в Коми получат гранты "Северная мозаика"

31 августа 2017 года, 17:23 |
Фото из архива "Комиинформа"


Деятели культуры из городов и районов Коми могут претендовать на финансовую поддержку своих творческих проектов в рамках республиканского грантового конкурса "Северная мозаика". Его инициатором и организатором выступает депутат Госдумы от Коми Ольга Савастьянова.

Сегодня в офисе регионального отделения "Единой России" парламентарий провела совещание по видео-конференц-связи с партийцами в муниципалитетах. Один из вопросов повестки - информирование о конкурсе.
Куратор Любовь Книгина напомнила, что сбор заявок проходит с начала августа и закончится 15 сентября. Участвовать могут творческие коллективы, учреждения и физлица с интересными проектами, направленными на развитие культурной среды и популяризацию духовно-нравственных ценностей.

"Конкурс рассчитан на поддержку библиотек, музеев, домов культуры, театральных и народных коллективов. Фонд составляет миллион рублей. Это благотворительные средства, привлечённые Ольгой Викторовной. Максимальный размер одного гранта - 100 тысяч рублей", - пояснила Любовь Книгина.

Итоги рассмотрения заявок от соискателей будут подведены к середине октября.

Ольга Савастьянова добавила, что конкурс планирует проводить ежегодно на протяжении пяти лет.


Дарья Шучалина

  Ключевые слова: конкурс
  Рубрика: Культура
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