Архимандрит Филипп: "На селе батюшка должен быть и учителем, и агрономом, и фельдшером"

В Коми возрождается жизнь сельских приходов: растет количество прихожан, строятся новые храмы, растет штат священников, желающих подвизаться поближе к земле. О приходской жизни на селе и о "карьерном росте" сельских священников в интервью "Комиинформу" рассказал пресс-секретарь сыктывкарской епархии архимандрита Филиппа (Филиппова).

- О.Филипп, сколько сегодня в Коми сельских приходов?

- В Сыктывкарской епархии действуют всего 241 приход , из них 155 храмов, 23 часовни, 26 молитвенных домов или комнат, 37 иных молитвенных помещений – в больницах, учебных заведениях, воинских частях.

Сельских приходов в Коми -78. Это и зарегистрированные приходы, приписные приходы и православные общины.

- Каков "прирост" сельских храмов со времен развала СССР в 1991 году?

- В 1991 году в республике всего действовало десять приходов. То есть за 26 лет их количество возросло многократно. Причем мы теперь не учитываем Воркутинскую епархию, в которой также появилось немало приходов (в бытность еще Сыктывкарской и Воркутинской).

- Каков штат сельских священников? В чем их отличие от городских?

- Всего священнослужителей в епархии 132: это 114 священников, 18 диаконов.

В селе служат сорок священников. Но есть городские священники, которые окормляют сельские общины. Таких большинство. Например, Свято-Казанский храм м. Кочпон окормляет три сельских прихода ( с. Додзь Корткеросского района, с. Межадор Сысольского района и с. Палевицы Сыктывдинского района). Батюшки служат и в Кочпоне, а в воскресные и праздничные дни у себя на сельском приходе.

На селе батюшка должен уметь все: он должен быть и учителем, и агрономом, и фельдшером… А прежде всего отцом-пастырем для сельчан.

- Священнослужители – люди "служивые". По какому принципу осуществляется ротация и подбор кадров?

- Прежде всего, у претендента должно быть духовное образование и желание ревностно служить Богу. В нашей епархии практически все священнослужители имеют духовное образование: закончили училища, семинарии, академии, университеты или институты Русской Православной Церкви. Ротация осуществляется достаточно редко. Наш Владыка считает, что священник должен стать попечителем и отцом для многих поколений, поэтому и должен служить на одном месте. Так возникает доверие и к священнику и к Церкви. Настоящая общинная жизнь может сформироваться только когда в селе есть духовный наставник и отец. Я Владыку в этом полностью поддерживаю. Исключение составляют случаи карьерного роста священника и его перевода на другое место служения.

- Как ведется работа с приходами? От чего зависит прирост общины?

- Работа с приходами ведется ежедневно, можно так сказать. Каждый священник напрямую может обратиться к нашему Владыке и получить любую консультацию. Батюшки часто обращаются в секретариат епархии по разным вопросам, в наши епархиальные отделы и к епархиальному юристу. Почти в каждом приходе действует воскресная школа, имеются приходские библиотеки. Священники беседуют с сельчанами, встречаются с молодежью, особенно, с молодыми семьями. Посещают учреждения опеки и попечительства, медицинские учреждения. И приходы растут.

- А как они живут в финансовом плане?

- Каждый приход живет на пожертвования прихожан и меценатов. А некоторые сельские священники получают регулярную помощь из епархиального попечительского фонда.

- Кто именно?

- Это многодетные священники. Например, в Усть-Куломском районе, где у о.Василия Паршукова растут пятеро детей.

- Все больше храмов строится на селе. За счет чего, кроме Божьей помощи?

- Сами сельчане все больше изъявляют желание построить храм или часовню в своем селе, обращаются к своим землякам. Многие желают восстановить разрушенный храм. Так всем миром и строятся многочисленные храмы. Каждый год наш Владыка архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим освящает 2-3 новых храма на селе.

- Есть ли в нашей епархии "образцово-показательные" сельские приходы и те, где необходима помощь, наставление? Какую помощь оказывает епархия в таком случае?

- Первых приходов достаточно много. Назову лишь несколько: приход Св. блж. Ксении Петербугской в селе Визябож Корткеросского района, приход Апп. Петра и Павла в селе Додзь Корткеросского района, приход Покрова Пресвятой Богородицы в с. Палевицы Сыктывдинского района, приход Архангела Михаила в с. Шошка Сыктывдинского района, приход в с. Нювчим Сыктывдинского района, приход в селе Ношуль Прилузского района, приход в с. Летка Прилузского района, приход Свв. апостоло Петра и Павла в с. Усть-Кулом, Введенский приход в с. Межадор Сысольского района, приход Успения Пресвятой Богородицы в с. Югыд-Яг Усть-Куломского района.

Есть общины в малых населенных пунктах. Туда выезжают наши миссионерские группы и проводят просветительскую работу. Мы оказываем административную и методическую помощь в организации новых общин. Во всех малых общинах требуется помощь, и она оказывается по мере возможности.

- А сколько священников в Коми вышло из сельчан?

- Да большинство священников родом из села. И это радует. Почти треть духовенства епархии – местные коми жители.