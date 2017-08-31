Молодые сотрудники вневедомственной охраны войск нацгвардии приняли присягу в столице Коми

31 августа 2017 года, 20:47 | Сыктывкар
Фото Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре у мемориала памяти сотрудников ОМОН и СОБР, погибших при исполнении служебного долга, состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии, прошедших обучение в Центре профессиональной подготовки МВД по Республике Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в Управлении росгвардии по Коми, в торжественной обстановке бывшие стажеры, молодые сотрудники Росгвардии, дали клятву быть верными присяге, служебному долгу, уважать и соблюдать права граждан, быть мужественными и не останавливаться перед лицом опасности.

Начальник Управления Росгвардии по Коми полковник Анатолий Линько поздравил сотрудников Росгвардии с принятием присяги. Также с поздравительным словом выступил начальник Управления вневедомственной охраны по Республике Коми полковник Алексей Черных, который пожелал молодым сотрудникам с честью и достоинством служить Отечеству, обеспечивать охрану и защиту граждан столицы и Коми.

Заместитель главы администрации города Сыктывкара Елена Семейкина также присоединилась к поздравлениям, отметив, что благодаря сильным, мужественным и смелым ребятам наша столица и республика может быть спокойна.

Председатель Совета ветеранов майор милиции в отставке Игорь Зибарев выразил слова благодарности за выбранный профессиональный путь, который поможет достойно и мужественно обеспечивать безопасность наших жителей. Бывший начальник вневедомственной охраны подполковник милиции в отставке Вячеслав Истомин, в свои 88 лет, пожелал молодым ребятам стойкости, быть всегда плечо к плечу и мужественно преодолевать все трудности службы.

После руководители Росгвардии и гости возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Комиинформ

  Ключевые слова: Сыктывкар, Росгвардия, присяга
  Рубрика: Право
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