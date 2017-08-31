Трем представителям Коми присвоено звание "Мастер спорта России"

Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении спортивного звания "Мастер спорта России", сообщили "Комиинформу" в пресс-службе Минспорта региона.

В числе российских спортсменов, которым присвоено спортивное звание "Мастер спорта России", - Анастасия Рудакова (биатлон), Екатерина Исакова (тяжелая атлетика) и Анатолий Брязгин (спортивная борьба).

"Я очень рада! Мы долго шли к этому! Я благодарна тренеру за подготовку и за поддержку. Приходилось часто выбирать между тренировкой и чем-то другим, но выбор всегда был очевиден. Сейчас занимаемся дальше и будем добиваться новых вершин" - поделилась Екатерина Исакова.