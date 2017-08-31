В селе Палевицы появится пять дополнительных мусорных контейнеров

Читатели "Комиинформа" пожаловались на то, что в селе Палевицы Сыктывдинского района подолгу не вывозят мусор с контейнерных площадок. Отходов скапливается так много, что население оставляет пакеты у контейнеров.

"На два многоквартирных дома стоит всего два мусорных бака. Не хватает их. А с 1 сентября начнется школа, так мусора еще больше будет. И все раскидано будет по близ лежащей территории", - написали местные жители в редакцию.

Глава Палевиц Алена Громова рассказала, что проблема вывоза твердых коммунальных отходов действительно существует.

"В частном секторе многие отказываются подписывать договоры на вывоз мусора. Хотя для одного домовладения в месяц эта услуга стоит 180 рублей. Если бы все собственники такие договоры заключили, то и обслуживающая организация приезжала бы чаще, чем раз в неделю. Следовательно, столько мусора не успевало бы скапливаться, - рассказала она. – Чтобы исправить ситуацию администрация села совместно с общественниками ведет разъяснительную работу. К сожалению, не всегда так успешно, как хотелось бы".

Во всем селе установлено 13 контейнерных площадок с 30 баками. По словам А.Громовой, в скором времени в населенный пункт привезут еще пять контейнеров, которые удалось приобрести на сэкономленные средства. Узнав о ситуации у многоэтажных домов, расположенных рядом со школой, глава Палевиц заверила, что в этом месте установят третий бак для сбора отходов.

"На самом деле такая ситуация с вывозом мусора связана не только с количеством баков, но и с тем, что в Палевицы в сезон приезжает огромное количество дачников. Все население села – 1400 человек. А дачников прибывает еще около 700 человек. Поэтому с октября-ноября баки стоят полупустыми, - рассказала А.Громова. – Тем не менее мы понимаем проблему и планируем продолжать наращивать количество контейнеров".