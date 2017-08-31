Школы искусств Коми готовы к началу учебного года

31 августа 2017 года, 15:58 | Сыктывкар
Фото: rkomi.ru

В конце августа в Республике Коми была проведена комплексная проверка 41 детской школы искусств.

Об этом главе региона Сергею Гапликову сообщил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. Комиссия проверила в учреждениях наличие систем охраны и пожарной сигнализации, антитеррористической защищённости, оценила общее санитарно-эпидемиологическое состояние, материально-техническое обеспечение, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона "Комиинформу".

Напомним, Сергей Гапликов поручал руководителям ведомств лично контролировать подготовку образовательных организаций к началу нового учебного года. Как рассказал Сергей Емельянов, три школы искусств Ухты, Ижмы и Печоры приняты с замечаниями, которые будут устранены к 1 сентября.

В 2017 году на укрепление материально-технической базы трем детским школам искусств Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Цилемского районов было выделено 591,4 тысячи рублей. Детская школа искусств села Визинга сумела приобрести для оснащения школы цифровое фортепиано, баян, электрогитару и электроскрипку. Детская музыкальная школа им. С.И. Налимова села Выльгорт на баланс своего учреждения приняла два цифровых рояля. А Усть-Цилемская детская музыкальная школа закупила баян и ждёт от поставщиков гармонь.

В школах искусств проведен косметический ремонт – побелка, покраска стен, потолков, полов. В некоторых школах приведены в порядок потолочные перекрытия, сделан монтаж электроснабжения, оконных проемов, ремонт системы вентиляции.

Комиинформ

  Ключевые слова: правительство, образование, дети
  Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:13 31.08.2017
Сергей Гапликов поручил привести в нормативное состояние тротуары в Эжвинском районе Сыктывкара
09:28 31.08.2017
Сосногорская ТЭЦ завершает реконструкцию труднодоступных участков магистральной теплосети
18:15 30.08.2017
Наталья Михальченкова: "Важно, чтобы жители Инты понимали: у города есть не только сегодня, но и уверенное завтра"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео