Школы искусств Коми готовы к началу учебного года

В конце августа в Республике Коми была проведена комплексная проверка 41 детской школы искусств.

Об этом главе региона Сергею Гапликову сообщил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. Комиссия проверила в учреждениях наличие систем охраны и пожарной сигнализации, антитеррористической защищённости, оценила общее санитарно-эпидемиологическое состояние, материально-техническое обеспечение, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона "Комиинформу".

Напомним, Сергей Гапликов поручал руководителям ведомств лично контролировать подготовку образовательных организаций к началу нового учебного года. Как рассказал Сергей Емельянов, три школы искусств Ухты, Ижмы и Печоры приняты с замечаниями, которые будут устранены к 1 сентября.

В 2017 году на укрепление материально-технической базы трем детским школам искусств Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Цилемского районов было выделено 591,4 тысячи рублей. Детская школа искусств села Визинга сумела приобрести для оснащения школы цифровое фортепиано, баян, электрогитару и электроскрипку. Детская музыкальная школа им. С.И. Налимова села Выльгорт на баланс своего учреждения приняла два цифровых рояля. А Усть-Цилемская детская музыкальная школа закупила баян и ждёт от поставщиков гармонь.

В школах искусств проведен косметический ремонт – побелка, покраска стен, потолков, полов. В некоторых школах приведены в порядок потолочные перекрытия, сделан монтаж электроснабжения, оконных проемов, ремонт системы вентиляции.