Бизнес-сообщество Коми: развивать предпринимательство помогут сокращение бюрократии, понятные законы и реальные инновации

Власти страны развернулись лицом к бизнесу. Такая мысль неоднократно звучала 31 августа на четвертом съезде Торгово-промышленной палаты Коми.

По словам депутата Государственной Думы России Ольги Савастьяновой, работа этого законодательного органа с последнего созыва.

"Депутаты готовы идти на диалог, они используют дискуссионные площадки, прислушиваются к мнению оппозиционных парламентских партий, региональных законодателей, общественных объединений, выражающих мнение различных категорий и прослоеук, вносят значительные поправки в выносимые правительством законопроекты. В таком ключе ведется и работа по защите среднего и малого бизнеса", - отметила она.

Депутат Государственного Совета Коми Валентина Жиделева подтвердила, что изменения в работе Госдумы ощутили и в региональном парламенте: "Торгово-промышленной палате нужно пользоваться возможностями и корректировать законодательство на уровне проектов, выходить на наших депутатов с инициативами" - считает она.

Отчитываясь о работе за год и рассматривая перспективы, президент ТПП Коми Саркис Манасарянц отметил, что современному бизнесу в Коми нужно обращать внимание на инновации. Он предложил провести инвентаризацию проектов и разработок, которые сделали ученые региона, и коммерциализировать их. "Ревизию интеллектуальной собственности нужно произвести не только в Коми научном центре УрО РАН, но и в наших вузах", - заявил С.Манасарянц.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова поддержала С.Манасарянца и отметила, что бизнесменам нужно учиться идти в ногу со временем, не недооценивать современные технологии и рост популярности гаджетов.

В своем выступлении она перечислила ряд проблем предпринимателей страны. Это преобладание (96%) микробизнеса над малым предпринимательством. В Коми из 29320 юрлиц, 27886 – представители микробизнеса, в котором работает до трех человек.

"По официальным данным около 50 процентов экономики России находится в тени. При этом патентная система не сдвинула этот вопрос с мертвой точки. Поэтому сейчас мы предлагаем рассмотреть вариант использования градации стоимости патентов на разные виды деятельности в зависимости от регионов, - рассказала Е.Дыбова. – Также мы предлагаем уйти от бюрократии, которая пугает многих предпринимателей, и прийти к "единице": одна форма, которую нужно заполнять раз в год, по которой нужно заплатить один раз. Это сделает бумажную работу предпринимателей понятной, и выведет из тени тех, кого отталкивает волокита. Кроме того, мы предлагаем перестать постоянно принимать поправки в существующие законы. Лучше создать рамочные нормативные акты, которые позволят бизнесу работать, не изучая постоянно, какие нововведения появились в том или ином документе".

Е.Дыбова добавила, что работа надзорных и контролирующих органов тоже должна измениться. У специалистов должен быть чек-лист, на котором – небольшой список обязательных к исполнению требований, которые нельзя дополнять или субъективно истолковывать. И именно по нему, а не по кипе различных норм, распоряжений и внутренних решений, бизнесменов и должны проверять все органы.

"Прогресс приводит к глобальной автоматизации и роботизации. Высвобождаются огромные человеческие ресурсы. Чтобы не получить такое же огромное число безработных, государство должно создать условия, при которых человек мог бы стать самозанятым, а лучше – открыл бы собственное дело", - высказалась представитель ТПП России.

Кроме того, на съезде президентом Торгово-промышленной палаты Коми переизбрали С.Манасарянца. Также было решено, что в совет ТПП выбрали 16 представителей, утвердили поправки в устав и присоединились к антикоррупционной конвенции.

По итогам съезда О.Савастьянова отметила, что планирует отработать на законодательном уровне те проблемы, которые были озвучены. "Жизнь меняется очень стремительно. Она заставляет власти оперативно на это откликаться. Но важно, чтобы принимаемые законы были не просто быстрыми, а в первую очередь проработанными. И обязательным условием должно стать: все решения предварительно должны пройти общественную и экспертную оценку, то есть их должны изучить люди, для которых разрабатывается и принимается нормативный акт, и общественные объединения, представляющие их. Пока этого взаимодействия не хватает ни на региональном, ни на федеральном уровне", - заключила О.Савастьянова.