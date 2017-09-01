В школах появятся новые должности для педагогов - ведущий и старший

проекте профстандарта педагога добавились должности старшего и ведущего учителей. Иными словами, учителя-методиста и учителя-наставника, пишет "Российская газета".

"В этой новой системе учительского роста будет большая перспектива для молодых. Профессиональный рост учителя зависит от базового образования, но важно и другое - куда двигаться дальше. Надо сделать так, чтобы педагоги стремились к повышению квалификации", - рассказала министр на круглом столе, где обсуждался стандарт.

У учителя сегодня есть возможность продвинуться по службе, став завучем или директором школы. Но это административная работа. Присвоение категорий и званий зависит от стажа: чем старше учитель - тем выше шансы стать заслуженным или почетным. Молодежь в эту карьерную лестницу не очень-то вписывается. При этом очень изменилась нагрузка на педагогов. В классе теперь могут быть ученики с инвалидностью, задержкой развития и другими особенностями. Кто-то может успешно работать с ними, кто-то - пока нет. Учителям предлагается новая схема карьерного роста внутри профессии - можно стать старшим или ведущим учителем.

В проекте стандарта описывается, что требуется от обычного учителя, а что от старшего или ведущего. Например, если речь идет о проведении занятий, то рядовой педагог ведет уроки по единым разработанным планам и рабочим программам, старший - по вариативным программам, направленным на учет особых образовательных потребностей. А ведущий учитель может заниматься в самом сложном классе, где есть ученики, которым нужен индивидуальный подход и адаптированные программы.

В этом году в 55 регионах в школу пришли молодые учителя. Какая карьера их ждет?

Если речь - о контакте с родителями, то от обычного учителя требуется поддержка уважительного взаимодействия, от старшего - создание условий для того, чтобы заинтересованные папы и мамы принимали активное участие в жизни класса, а от ведущего - активное партнерство с родителями.

- Многие учителя беспокоятся, что отменят звания и награды. Ничего этого не будет. Задача в том, чтобы поддержать молодых учителей. Новая система дает директору школы такую возможность, - отметил директор школы N 109, руководитель ассоциации "Педагог ХХI века" Евгений Ямбург. - Самые сложные вопросы: кто и по каким критериям будет оценивать педагогов? Многие вещи, которые мы придумали, надо проверять. Должна быть материальная поддержка новой системы оценки учителей. Нам не надо немедленного внедрения.

Учителя, которые принимали участие в обсуждении стандарта, согласны: важно четко понимать, как будет проходить оценка. " Будет ли это экзамен для педагога? Не хочется, чтобы учителя все время готовились к экзаменам", - высказала мнение победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России"-2015 Алла Волкова.

Тем не менее уже в сентябре некоторые учителя русского языка и математики будут готовиться к экзаменам. В России 13 регионов примут участие в тестировании, где проверят их знания. Пока - исключительно добровольно, итоги диагностики не будут учитываться при аттестации. Предполагается, что даже директор школы не должен знать, сколько баллов набрал учитель. Но если педагог получил очень высокий результат, то может заявить об этом на аттестации. А если итоги так себе, то директору школы сообщат: учителю надо помочь в таком-то направлении, такие-то темы, разделы стоит освежить в памяти.

Пока стандарт будет проходить апробацию.