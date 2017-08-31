Охотнадзор Коми объявляет конкурс детских плакатов

Школьников приглашают поучаствовать в республиканском творческом конкурсе плакатов на тему "Охрана диких животных". Организатором конкурса, который посвящен Всемирному дню защиты животных и Году экологии в России, выступило ГКУ РК "Охотнадзор" Минпрома Коми.

В конкурсе могут участвовать абсолютно все дети в возрасте 10-15 лет. Свои работы они могут представить в нескольких номинациях – плакат "Дикие и прекрасные"; плакат-аншлаг "Охрана диких животных"; плакат-экологический знак "Сохрани естественную среду обитания!".

Рисунок может быть выполнен на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнен в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). Использовать можно как листы формата А3, так и А4. Рисунок не должен быть сложен или смят, он может иметь как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию.

К конкурсной работе необходимо прикрепить визитную карточку: информацию об авторе (фамилия, имя, возраст), название работы, наименование образовательной организации, ФИО родителя/лица его замещающего/педагога в случае содействия при выполнении работы, а также почтовый адрес и номер телефона.

Конкурсная комиссия не станет рассматривать фотографии или отсканированные работы, работы низкого качества и не соответствующие возрасту автора.

Конкурсные работы принимаются до 30 октября 2017 года в здании Государственного казенного учреждения Республики Коми "Охотничий надзор и контроль" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.90, с 9:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 15:00 в пятницу.

Телефоны для справок: 8(8212) 201-530, 200-924.

***Приказ Минпром РК от 25 июля 2017г. №1538 "Об утверждении положения о проведении конкурса творческих работ по рисованию плакатов "Охрана диких животных" (http://minprom.rkomi.ru/left/npa/55898/).