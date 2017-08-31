1400 пенсионеров Коми, проживающих за границей, получают российскую пенсию

Пенсионеры Коми, получающие российскую пенсию, проживают в 19 странах мира: Австралии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Канаде, Кипре, Конго, Нидерландах, Норвегии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Израиле, на Кубе. Большая часть из них проживает в Германии.

С этими странами у России не заключено соглашение о пенсионном обеспечении, и, следовательно, пенсионер, переезжая жить в одну из них, сохраняет право на российскую пенсию и выплаты ( доплаты к пенсиям, связанные с трудовой деятельностью (летчикам, шахтерам, ядерщикам), а также социальная выплата – дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранам ВОВ).

В случае если пенсионер переезжает в страну, с которой у Российской Федерации заключено международное соглашение в области пенсионного обеспечения, то установление и выплата пенсии осуществляется:

- либо по принципу территориальности: пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счет средств государства, на территории которого они проживают. При этом учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории договаривающихся сторон. Такие соглашения заключены с Молдавией, Грузией, Литвой, Казахстаном, Украиной, Узбекистаном, Кыргыстаном, Таджикистаном, Арменией, Туркменистаном.

- либо по принципу пропорциональности: предусматривает распределение расходов на выплату пенсий в зависимости от величины пенсионных прав, приобретенных гражданами на территории стран. В этом случае Россия отвечает только за стаж, приобретенный на ее территории. Такие соглашения действуют с Эстонией, Испанией, Болгарией, Латвией, Чехией, Белоруссией.

С 1 октября 2017 года вступает в силу договор между Россией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения. Согласно договору, пенсии будут устанавливаться также по принципу пропорциональности, сообщает пресс-служба Управления РПФ по Коми.