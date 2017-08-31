Педагог-психолог: "Адаптация первоклассника в школе длится от трех недель до трех месяцев"

Адаптация первоклассников в школе длится от трех недель до трех месяцев. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми рассказала педагог-психолог Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Елена Коробейникова.

По ее словам, если к декабрю ребенок не адаптировался, школьный психолог должен провести с ним мероприятия по профилактике дезадаптации.

"Первым делом необходимо определить причину, по которой школьникне адаптировался, - пояснила Е. Коробейникова. – Для этого потребуется работа с родителями, с педагогами, со специалистами по внеурочной деятельности. В сложных случаях требуется консультация психолого-медико-педагогической комиссии. Если полученные рекомендации не принесли результатов, на повторной психолого-медико-педагогической комиссии школьнику присваивают статус ребенка с особыми возможностями здоровья".

Педагог-психолог разъяснила: среди основных причин дезадаптации в школе – отсутствие у ребенка привитых навыков поведения в общественном месте, интеллектуальные возможности, а также физиологические проблемы, которые не были заметны в детском саду, но стали сильнее проявляться именно в школе.

"Все родители хотят видеть своих детей успешными, - добавила Е. Коробейникова. – Беседуя со своими детьми, они, как правило, обсуждают поступление в вуз, будущую профессию, словом, некие будущие достижения. На самом же деле родителям необходимо быть ближе к реальности. Надо ставить перед детьми конкретные, небольшие задачи и хватить за их выполнение".