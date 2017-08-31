Педагог-психолог: "Адаптация первоклассника в школе длится от трех недель до трех месяцев"

31 августа 2017 года, 15:31 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Адаптация первоклассников в школе длится от трех недель до трех месяцев. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми рассказала педагог-психолог Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Елена Коробейникова.

По ее словам, если к декабрю ребенок не адаптировался, школьный психолог должен провести с ним мероприятия по профилактике дезадаптации.

"Первым делом необходимо определить причину, по которой школьникне адаптировался, - пояснила Е. Коробейникова. – Для этого потребуется работа с родителями, с педагогами, со специалистами по внеурочной деятельности. В сложных случаях требуется консультация психолого-медико-педагогической комиссии. Если полученные рекомендации не принесли результатов, на повторной психолого-медико-педагогической комиссии школьнику присваивают статус ребенка с особыми возможностями здоровья".

Педагог-психолог разъяснила: среди основных причин дезадаптации в школе – отсутствие у ребенка привитых навыков поведения в общественном месте, интеллектуальные возможности, а также физиологические проблемы, которые не были заметны в детском саду, но стали сильнее проявляться именно в школе.

"Все родители хотят видеть своих детей успешными, - добавила Е. Коробейникова. – Беседуя со своими детьми, они, как правило, обсуждают поступление в вуз, будущую профессию, словом, некие будущие достижения. На самом же деле родителям необходимо быть ближе к реальности. Надо ставить перед детьми конкретные, небольшие задачи и хватить за их выполнение".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: школа, дезадаптация, адаптация первоклассников
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:36 31.08.2017
Мэр Сыктывкара подвел итоги подготовки образовательных организаций города к новому учебному году
10:22 31.08.2017
В Коми без первоклассников остались 14 школ
22:49 30.08.2017
Родители не обязаны покупать рабочие тетради для учащихся начальных классов


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео