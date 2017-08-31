В ДТП в Прилузском районе пострадали трое
В ДТП В Прилузском районе трое получили различные травмы. Пострадавших могло бы быть больше: участники аварии - Тойота Лэнд Крузер и автобус Ивеко, в котором на момент столкновения находились 20 пассажиров. При этом, как стало известно "Комиинформу", ни пострадавшие, ни водители-участники происшествия не являются жителями Республики Коми.
Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, на 635-м километре трассы Чебоксары - Сыктывкар вопреки ПДД Тойота с номерами Владимирской области (33 регион) под управлением мужчины 1986-го года рождения на затяжном повороте разворачивалась через сплошную линию разметки. В этот момент ее "догнал" автобус с регистрационными знаками 116-го региона (Татарстан), везший пассажиров из Сыктывкара в Киров. За рулем находился мужчина 1983-го года рождения.
Оба водителя были трезвы. Они не пострадали, чего не скажешь о пассажирах. Двоих - 64-летнюю жительницу Москвы и 66-летнего жителя Удмуртии - госпитализировали. У первой - автотравма, черепно-мозговая травма, ушибленная рваная рана левой голени, закрытая травма носа. У второго - автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана подбородка.
32-летний житель Пермского края обошелся без госпитализации. У него автотравма и ушибленная травма носа.
Ольга Полина
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