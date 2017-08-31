В ДТП в Прилузском районе пострадали трое

31 августа 2017 года, 13:10 | Прилузский
Фото из архива "Комиинформа"

В ДТП В Прилузском районе трое получили различные травмы. Пострадавших могло бы быть больше: участники аварии - Тойота Лэнд Крузер и автобус Ивеко, в котором на момент столкновения находились 20 пассажиров. При этом, как стало известно "Комиинформу", ни пострадавшие, ни водители-участники происшествия не являются жителями Республики Коми.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, на 635-м километре трассы Чебоксары - Сыктывкар вопреки ПДД Тойота с номерами Владимирской области (33 регион) под управлением мужчины 1986-го года рождения на затяжном повороте разворачивалась через сплошную линию разметки. В этот момент ее "догнал" автобус с регистрационными знаками 116-го региона (Татарстан), везший пассажиров из Сыктывкара в Киров. За рулем находился мужчина 1983-го года рождения.

Оба водителя были трезвы. Они не пострадали, чего не скажешь о пассажирах. Двоих - 64-летнюю жительницу Москвы и 66-летнего жителя Удмуртии - госпитализировали. У первой - автотравма, черепно-мозговая травма, ушибленная рваная рана левой голени, закрытая травма носа. У второго - автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана подбородка.

32-летний житель Пермского края обошелся без госпитализации. У него автотравма и ушибленная травма носа.

Ольга Полина

  Ключевые слова: ДТП
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:51 30.08.2017
Госавтоинспекция напоминает родителям Коми о правилах поведения детей на дорогах
14:29 30.08.2017
В столице Коми под колесами Hyundai Accent оказалась десятилетняя девочка
09:46 30.08.2017
Под Ухтой кормоуборочный комбайн врезался в Opel


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео