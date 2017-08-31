Двое детей из рубрики "Хочу домой" устроены в семьи

Двое детей из рубрики "Хочу домой" обрели долгожданные семьи. 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Святослава взяли под опеку.

Как рассказали "Комиинформу" в отделе организации и координации деятельности по опеке и попечительству Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми, столь небольшое количество устроенных в семьи детей объясняется тем, что в течение двух последних месяцев ребята находились в летних лагерях. В отпускной период количество устроенных в семьи детей традиционно снижается.

Кроме того, в базу "Комиинформа" добавлены анкеты 37 воспитанников республиканских домов ребенка, которых необходимо устроить в семьи. В возрастной категории от 4 до 7 лет добавлены анкеты двух девочек и шести мальчиков, в категории старше семи лет – четырех девочек и девяти мальчиков.

Большим количеством анкет пополнилась и категория "Братья и сестры", новеньких в этой категории – 16 человек.

***По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел организации и координации деятельности по опеке и попечительству Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми по телефонам:

(8212) 20-00-41 (по вопросам ведения регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей).

(8212) 20-37-33 (по иным вопросам организации и координации деятельности по опеке и попечительству).