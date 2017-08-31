В Сыктывкаре наказали виновных за стихийную свалку возле ТЦ "Северный рай"
Сыктывкарский городской суд признал виновным и приговорил к штрафу ООО "Амур" за стихийную свалку бытового и крупногабаритного мусора на дворовой территории торгового центра "Северный рай".
Специалисты Роспотребнадзора по Коми в ходе административного расследования обследовали контейнерную площадку, расположенную у здания торгового центра по улице Карла Маркса.
Было установлено, что площадка находится в ненадлежащем санитарном состоянии, превращена в стихийную свалку, на дворовой территории торгового центра допущено образование свалки бытового и крупногабаритного мусора, отсутствует ежедневный вывоз бытовых отходов.
По результатам осмотра в отношении ООО "Амур" было возбуждено дело об административном правонарушении.
Постановлением судьи Сыктывкарского городского суда от 28.06.2017г. ООО "Амур" признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 10 000 рублей.
ООО "Амур" обжаловало постановление, 9 августа Верховный суд Коми жалобу оставил без удовлетворения.
Геня Джавршян
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