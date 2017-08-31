В Коми пересмотрен перечень рыбопромысловых участков

В региональном Минсельхозе состоялось заседание комиссии по определению границ рыбопромысловых участков, формируемых для осуществления промышленного, любительского и спортивного рыболовства на территории Республики Коми.

По итогам заседания комиссии было решено исключить участки "Чодо-пи Часовское большое" и "Чодо-пи Часовское малое" из перечня рыбопромысловых участков Республики Коми. Промышленный вылов рыбы на данных участках будет запрещен.

"Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми намерено провести работу по включению участков "Чодо-пи Часовское большое" и "Чодо-пи Часовское малое" в перечень рыбоводных участков республики, что позволит обеспечить дополнительную площадку для выращивания товарной рыбы на территории Республик Коми",- отметил заместитель Председателя Правительства Республики Коми- министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Сегодня в регионе насчитывается 299 участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыболовства и всего 7 рыбоводных участков для выращивания товарной рыбы, что крайне мало, в условиях снижения численности рыб в реках Республики Коми.