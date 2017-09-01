Бендийные арбитры из Сыктывкара примут участие в семинаре для судей-инспекторов

Арбитры из Сыктывкара Юрий Габов и Евгений Петров примут участие в семинаре судей-инспекторов по хоккею с мячом, который пройдет в Ульяновске во время проведения Первого этапа Кубка России.

Как рассказал президент региональной федерации бенди, директор ХК "Строитель" Константин Агафонов, ожидается, что в новом сезоне Юрий Габов будет обслуживать матчи российской Суперлиги в качестве помощника главного судьи, а Евгений Петров в роли инспектора матча.Семинар пройдет с 21 по 23 сентября.

Ключевая тема – "Общее повышение уровня организации и проведения судейства соревнований по хоккею с мячом".

"Семинар направлен на повышение качества как судейства, так и инспектирования матчей Суперлиги. Судейская система регулярно совершенствуется, не стоит на месте, поэтому проведение таких семинаров необходимо", - подчеркнул К. Агафонов.

В рамках семинара его участники пройдут тестирование, сдадут нормативы по физической подготовке, прослушают курс лекций и проведут разборы просмотренных игр, выделяя спорные моменты и принятые по ним решения.