Медицинские организации Воркуты, Ижмы и Инты обеспечены современными дизельными электростанциями

31 августа 2017 года, 15:16 | Инта, Ижемский, Воркута

Медицинские организации Республики Коми, в частности Воркутинская больница скорой медицинской помощи, Воркутинский родильный дом, Воркутинский филиал Коми республиканского онкологического диспансера, а также Ижемская центральная районная больница и Интинская центральная городская больница обеспечены новыми современными дизельными электростанциями разной мощности, которые могут быть использованы в случае аварийного отключения центрального электроснабжения. Приобрели генераторы на средства, выделенные из республиканского бюджета. Электростанции работают в автоматическом режиме и смогут обеспечить энергией отдельные здания.

Генераторы установлены, подключены и готовы к работе. Так, Воркутинской больнице скорой медицинской помощи установлены два генератора, работающие мощностью 150 кВт и 300 кВт. В случае аварийного отключения электроэнергии они обеспечат работу в основных отделениях больницы, операционной, отделении реанимации и центральной клинико-диагностической лаборатории.

В Интинской центральной городской больницы установлены два генератора мощностью 100 кВт для работы хирургического, отделения, детской больницы и поликлиники, а также отделений терапии и акушерства.

Жизнедеятельность Воркутинского филиала Коми республиканского онкологического диспансера и Ижемской центральной районной больницы обеспечивает два генератора мощностью 200 кВт для бесперебойной работы реанимационного и хирургического отделений. В Воркутинском родильном доме генератор мощностью 50 кВт обеспечит работу гинекологического отделения.

За каждым из генераторов закреплен специалист, который прошел обучение правилам эксплуатации и проводит их ежедневный осмотр и обслуживание. Система работает в бесперебойном режиме.

"Оснащение больницы источником резервного питания является обязательным требованием и незаменимо для поддержания работоспособности систем жизнеобеспечения пациентов в случае аварийного отключения центрального электроснабжения. Бесперебойное функционирование медицинской аппаратуры обеспечит безопасность пациентам и облегчит работу врачам и персоналу", - отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

Комиинформ

  Рубрика: Общество
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