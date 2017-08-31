Накануне 1 сентября Сыктывкар накрыл цветочный бум

С раннего утра цветоводы-любители вышли со своим товаром на излюбленное место торговли сыктывкарцев - перекресток Интернациональная-Коммунистическая напротив ЦУМа.

После восьми к ним потянулись первые покупатели, однако продавцы ждут обеденного времени, когда офисные работники и госслужащие могут выбрать букеты для школьников.

Небольшие очереди с утра наблюдаются и в цветочных магазинах. Цивилизованная торговля отличается от стихийной ценой. Магазинный букет из хризантем в магазине можно купить за 600 рублей, пафосные лилии обойдутся уже выше тысячи, скромный букет из роз - 500-700 рублей.

У "бабушек", все лето выращивавших цветы на дачах и приусадебных участках цены начинаются от 150 рублей. В Это цену обойдется буке садовых ромашек, украшенных "елочкой". Сборные круглые аккуратные букетики стоят от 200 до 400 рублей. На выбор - все разнообразие цветов, которые можно вырастить на севере: георгины, бархатцы, хризантемы, флоксы, лилии, гладиолусы, астры и другие культуры.

Доморощенные торговцы мастерски оформляют их в изящные букеты на свой вкус. Есть тут и строгие в темно-синей упаковке, и "букеты невесты" в нежно-розовом.

Продавец Мария, торгующая яркими букетами из лилий и желтых бархатцев, объясняет: "Нам так солнца не хватало, поэтому букеты у меня яркие, солнечные". Мария вырастила их на своем участке в городе. Всю ночь оформлять товар ей помогали уже взрослые внуки. "В школу у меня никто уже не ходит, а правнучка еще маленькая".

Другая бабушка предлагает любимый букет свой внучки из георгинов и крупных бархатцев. "Она у меня далеко - в Чехии учится на третьем курсе, а букеты такие я все равно каждый год делаю".

Ее соседка поделилась коммерческой тайной: выручка 31 августа самая хорошая в году. В среднем дачники, в течение лета вкладывавшие свой труд, чтобы вырастить цветы, зарабатывают около 10 тысяч. По их словам, большинство начало торговать цветами в трудные 90-е, потеряв работу или просто пытаясь заработать на семью дополнительную копейку. Сейчас это неплохая прибавка к пенсии.