Мэр Сыктывкара подвел итоги подготовки образовательных организаций города к новому учебному году

В преддверии Дня знаний столичный градоначальник Валерий Козлов провел две рабочие встречи - с заведующими детскими садами и директорами школ города. Мэр Сыктывкара отметил стопроцентную готовность учреждений к новому учебному году и поблагодарил руководителей образовательных организаций за выполненную в летний период работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.

За подготовку к новому учебному году детские сады города получили от мэрии оценку "отлично". Школы - "хорошо" и "отлично", но даже в этом случае "четверки" были получены лишь единично в виду объективных обстоятельств.

Мэр поздравил участников совещаний с наступающим Днем знаний и выразил уверенность, что в предстоящий учебный год педагогические коллективы повысят качество образования.

Также в ходе совещаний руководители профильных управлений городской администрации проработали с заведующими и директорами образовательных организаций рабочие моменты по организации Дня знаний и учебного года в целом в детских садах и школах Сыктывкара.

Как доложила и.о. начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Галина Мишарина приемке к новому учебному году и работе в зимних условиях подлежало 72 дошкольные образовательные организации. Проведен косметический ремонт всех групповых помещений, устранен ряд предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора, обновлена материально-техническая база.

"Всего на подготовку дошкольных организаций к новому учебному году за счет всех источников направлено 59,4 млн. рублей. На выполнение ремонтных работ и исполнение предписаний контрольно-надзорных органов израсходовано 34,9 млн. рублей", - отметила Галина Ивановна.

По итогам кампании по подготовке школ отчиталась и.о. начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Наталья Котелина. Она отметила, что в школах проведен косметический и текущий ремонт помещений, ремонт кровель, ремонт инженерных сетей, сетей электроснабжения, замена окон, ремонт системы вентиляции, ремонт полов, восстановление потолков, ремонт теплоузлов и водоснабжения, обустройство раздевалок.

Особое место занимает проведённая работа по созданию дополнительных ученических мест.

Общая сумма средств на подготовку школ составила более 140 млн рублей.

В заключение Наталья Евгеньевна отметила: "Приятным дополнением для всех младших школьников, обучающихся в наших школах, станет вручение им дневников, выпущенных по проекту "Единой России". Надеемся, новые дневники станут поводом для хорошей учебы ребят".