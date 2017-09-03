Агрономы Коми советуют дачникам: как распознать зараженную клубнику, малину и землянику

Настал сезон посадки клубники и малины под урожай следующего года. Сажать "царские ягоды" по осени рекомендуют не позднее середины сентября. Агрономы Коми поделились с "Комиинформом" советами, как заранее распознать зараженную и слабую ягоду.

Как пояснила агроном II категории испытательной лаборатории Ольга Капустина, клубника, малина и земляника часто подвержены разным заболеваниям и требуют внимательного ухода и постоянного обновления. Их поражают около 60 различных грибковых, бактериальных и вирусных болезней. Одно из них – фитофтороз корней.

Основные источники этого заболевания - земляника садовая и малина, которые широко культивируются садоводами. Завозят посадочный материал из-за пределов нашей страны. Очаги этого вида фитофтороза зафиксированы в ряде стран Европы, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии, Океании и даже в России .

Особенность такого фитофтороза в том, что он поражает не надземные, а подземные части малины и земляники, или их корни. Это заболевание вызывается грибом Phytophthora fragariae, вернее двумя его разновидностями: var. fragariae (появляется на землянике и клубнике) и var. rubi (на малине).

У больного растения, если разрезать корень, можно увидеть покраснение осевого цилиндра корня, которое бывает больше всего заметно в начальной стадии, рассказала агроном. Позднее боковые корни и мелкие корешки отмирают и остаются только более крупные, почерневшие в нижней их части, похожие на "крысиный хвост".

"Причем эти признаки уже можно обнаружить осенью, если вы посадили свою землянику весной. Как правило, на этой стадии очень сложно диагностировать заболевание. Симптомы появляются на верхних частях растений в период, когда они находятся в стрессовых условиях – в конце весны и начале лета", - отметила собеседница информагентства.

Болезнь быстрее проявляется на участках, расположенных в низине и в загущенных посадках. На следующий год, весной, признаки фитофтороза следующие: во время распускания бутонов поражение фитофторозом проявляется в виде потемнения сердцевины цветка. Чернеют пестики, венчик остается белым. Очень похоже на подмерзание цветков в ранний весенний период, но разница есть.

Больные цветки деформированы и могут появляться в более поздний период, или летом, когда заморозков уже нет. Такие цветы не дают ягод. У малины наблюдается отсутствие весной побегов первого года в проходах между рядами растений, так как происходит их гибель. Листва на молодых побегах становится бронзовой или красноватой задолго до наступления осени. Часто это заболевание диагностируют неправильно, принимая его за подмерзание, поражение нематодами, вертицилезным увяданием и как результат – не те меры борьбы.

Основной способ распространения заболевания - перевозка зараженного посадочного материала земляники и малины. При слабом поражении кустов фитофторозом растения не погибают, хотя и растут плохо. Они дают немного розеток на укороченных усах. С такими розетками болезнь часто переносится на новые грядки. Оптимальная для заражения температура 10-17 градусов.

В сухую, жаркую погоду (25°С) и при температуре ниже 5 °С гриб утрачивает активность. Зимует в виде толстостенных спор (ооспор) в пораженных мумифицированных плодах, зараженных корнях, растительных остатках. Эти ооспоры могут оставаться жизнеспособным в почве в течение длительного периода времени. Весной, при наличии свободной влаги зооспоры прорастают и производят спорангии с зооспорами. При наличии свободной воды на поверхности ягод, зооспоры прорастают и инфицируют ягоду. При более поздних стадиях инфекции, при влажных условиях окружающей среды, спорангии могут образовываться на поверхности пораженных ягод. Гриб распространяется брызгами дождя, при дождевании и ветром. Спорангии и/или зооспоры легко распространяются в воде с поверхности инфицированной ягоды на здоровую ягоду, где происходит развитие новых инфекций.

Стоит обратить внимание и обратиться к специалистам за консультацией. Если в теплые сухие весенние дни внезапно завяли листья, все растение в целом, у молодой земляники – цветоносы. Во время прохладной погоды растения могут расти нормально, а во время жаркой погоды погибают. Растения плохо плодоносят, ягоды у них мелкие или нет совсем. Листья теряют блеск, становятся серовато- или синевато-зелеными, старые листья по краям краснеют, буреют или желтеют. Черешки у листьев становятся укороченными. Все это результат физиологической засухи и голодания растения вследствие повреждения корневой системы.

Возбудитель фитофтороза корней малины и земляники в виду высокой его вредоносности включен Приказом МСХ России от 15 декабря 2014 года. № 501 в "Перечень карантинных вредных организмов ограниченно распространенный на территории РФ". Поэтому в случае выявления признаков, указывающих на возможность заражения фитофторозом корней земляники и малины следует обратиться к специалистам Россельхознадзора.

Учитывая, что период проявления скрытой зараженности достигает 3-6 месяцев, следует проводить визуальные обследования посадок земляники и малины на протяжении указанного периода. При обнаружении пораженных растений их уничтожают - выкапывают и сжигают - непосредственно на участке, а инвентарь дезинфицируют.