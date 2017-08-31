В Сыктывкаре ресторан "Бакинский дворик" закрыт на 30 суток

Судебные приставы отдела судебных приставов по Сыктывкару № 1 приостановили деятельность ресторана "Бакинский дворик" из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

В отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми на исполнение поступило постановление Сыктывкарского городского суда об административном приостановлении деятельности ресторана "Бакинский дворик" сроком на 30 суток.

Основанием для вынесения судом административного наказания послужило выявление должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Республике Коми нарушений требований санитарного законодательства.

Выявленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий повлекли за собой привлечение юридического лица к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ.

В настоящее время деятельность ресторана приостановлена, входные двери опечатаны. Директору ресторана вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение о возможном привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Судебным приставом-исполнителем было разъяснено, что в случае досрочного устранения нарушений требований санитарного законодательства представитель организации-должника имеет право обратиться в суд за досрочным прекращением административного наказания.

Судебными приставами будут проводиться проверки надлежащего исполнения требований исполнительного документа.