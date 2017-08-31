Прокуратура Усть-Вымского района намерена отстаивать жилищные права инвалида в суде. Как считает надзорный орган, управляющая компания дома, где живет пенсионер, нарушает жилищное законодательство.

В августе прокуратура провела проверку по обращению пенсионера инвалида из города Микунь о нарушении жилищного законодательства со стороны управляющей компании.

В соответствии с п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) и в состоянии, обеспечивающем соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.

Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 утверждены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

При проверке установлено, что ООО "Усть-Вымская управляющая компания" вышеуказанные требования надлежащим образом не исполняет.

В нарушение требований п. 4.1.1, 4.1.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда подвальные помещения дома № 62 по ул. Пионерская г. Микунь затоплены водой.

Также установлены нарушения требований Правил устройства электроустановок при эксплуатации вводно-распределительного устройства многоквартирного дома (отсутствие надписи, указывающие значение цепей, отсутствие рубильника или другие отключающие аппараты, установка на автоматическом выключателе не предусмотренных конструкцией перемычек). Указанные нарушения препятствуют защите электроустановок от возможных перегрузок, а также могут привести к короткому замыканию, возникновению пожара, поражению людей электрическим током.

По результатам проверки к ООО "Усть-Вымская управляющая компания" предъявлено исковое заявление в интересах инвалида.