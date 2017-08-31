В Печоре под суд отправится браконьер за незаконную рыбалку в нацпарке "Югыд ва"

И.о. Печорского природоохранного межрайонного прокурора утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении жителя станции Сыня. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Об этом "Комиинформу" сообщили в прокуратуре региона.

В ходе дознания установлено, что в начале августа при авиапатрулировании на вертолете Ми-8 и обследовании участков местности и водных объектов – реки Большая Сыня, Вангыр, Косью, входящих в состав национального парка, сотрудниками прокуратуры, УФСБ по РК совместно с инспекторами национального парка установлен факт нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемой природной территории.

Местный житель незаконно находился на территории национального парка и осуществлял незаконный вылов рыбы хариус. Суммарный ущерб от незаконной рыбалки составил свыше 36 тысяч рублей.

Несмотря на то, что обвиняемый полностью признал вину, причиненный ущерб он не возместил. В связи с чем природоохранный прокурор предъявил исковое заявление в соответствии со ст. 44 УПК РФ о взыскании суммы причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено мировому судье Привокзального судебного участка г. Печоры для рассмотрения по существу.

Санкцией указанной статьи предусматривается наказание, как в виде штрафа (от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет), исправительных работ на срок до 2 лет, так и виде лишения свободы также до 2 лет.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры, направленные в правоохранительные органы в порядке п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ.