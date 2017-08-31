Спортсмены Коми выступят на Всероссийских соревнованиях среди лыжников-гонщиков в Тюмени

31 августа 2017 года, 13:00 | Сыктывкар

Пять спортсменов сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам примут участие во Всероссийских соревнованиях среди лыжников-гонщиков.

Как сообщил главный тренер сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин, состязания пройдут с 7 по 10 сентября в Тюмени на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Лыжники будут бороться за медали в спринте классическим стилем, индивидуальной гонке свободным стилем и кроссе.

Республику Коми на соревнованиях представят Илья Семиков, Алексей Виценко, Андрей Некрасов, Юлия Белорукова и Ольга Царева.

"Проведение соревнований в начале сентября стало хорошей традицией и для тренеров, и для самих спортсменов. Кроме того, в это же время там состоится тренерский совет. Благодаря таким мероприятиям есть возможность оценить спортсменов, учесть важные детали и дать оценку летней подготовке к новому сезону", - рассказал Андрей Нутрихин.

Программа соревнований:

07.09 – Приезд участников.

08.09 – Лыжероллеры – Спринт. Классический стиль.

09.09 – Лыжероллеры – Индивидуальная гонка. Свободный стиль.

Женщины – 15 км.

Мужчины – 20 км.

10.09 – Персьют. Кросс.

Женщины – 5 км.

Мужчины – 8 км.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, лыжные гонки
  Рубрика: Спорт
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