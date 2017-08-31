Роста преступности среди подростков в Коми не допущено

Предпринятый региональными субъектами профилактики правонарушений в 2017 году комплекс организационных и практических мер позволил не допустить роста преступности среди несовершеннолетних, сообщает Минюст региона.

За 6 месяцев на фоне общего сокращения регистрируемых и оконченных по республике преступлений, количество расследованных с участием несовершеннолетних преступлений уменьшилось на 43,2 % (-190 преступлений; с 440 до 250), число лиц, их совершивших - на 33,3 % (- 121 лиц; с 363 до 242).

Об этом шла речь на очередном заседании Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством Первого заместителя Председателя Правительства региона Ларисы Максимовой.

Анализ преступности среди несовершеннолетних показал, что из 250 преступлений, совершенных несовершеннолетними, основная масса преступлений совершается против собственности – 198 (-37,7 %, АППГ – 318, доля – 79,2 %), также несовершеннолетними совершены преступления против здоровья и общественной нравственности – 15 (-55,9 %, АППГ – 34, доля – 6,0 %), против жизни и здоровья – 13 (-78,7 %, АППГ – 61, доля – 5,2%), против порядка управления – 7 (- 30,0 %, АППГ – 10, доля – 5,2 %), против половой неприкосновенности – 4 (+300 %, АППГ - 1, доля 1,6 %), против общественной безопасности – 1 (- 66,7 %, АППГ – 3, доля 0,4 %).

Как отметил заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления МВД по Республике Коми Юрий Карабут, большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними - это кражи, по ст. 158 УК РФ ими совершено 155 преступлений (-71 преступление; -32,0 %; АППГ - 222; доля - 62,0%), из них - 4,5% (или 7) совершены в 2015 г.; 56,1 % (или 87) совершены в 2016 г.

По данным ИЦ МВД по РК за 6 месяцев 2017 г. среди предметов преступных посягательств преобладают: мобильные телефоны (43 факта; -18,9%, АППГ - 53), денежные средства (41 факт; -32,8%, АППГ -61), автомобили (25 фактов; -37,5 %, АППГ - 40) и продукты питания (6 фактов; +20,0 % АППГ - 5).

Среди мест совершения преступлений произошел рост преступлений в общежитиях (с 5 до 6), остается на уровне 2016 г.– в образовательных организациях - 13 (АППГ – 13), также преобладают следующие места совершения преступлений: улица – 91 (АППГ – 144, - 36,8 %), общественное место – 57 (АППГ – 91, -37,4%), квартира – 30 (АППГ - 62, - 51,6 %).

На момент совершения преступления из 242 несовершеннолетних – 81 состояли на различных видах учета в подразделениях по делам несовершеннолетних, что составило 33,5 %, остальные 66,5 % на учетах не состояли, ввиду того, что совершили преступления впервые, либо ранее состояли и сняты с учета с исправлением либо с окончанием срока наказания.

В летний период ежегодно сотрудники полиции вынуждены концентрировать свои усилия на деятельности, связанной с розыском несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы.

В I полугодии 2017 г. в республике решение вопросов, связанных с профилактикой самовольных уходов детей из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, общежитий профессиональных образовательных организаций, по-прежнему, остается актуальным.

"МВД по Республике Коми ежесуточно осуществляет анализ оперативных данных по заявлениям, зарегистрированным в территориальных органах МВД России на районном уровне в Республике Коми в отношении несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы. Сведения о несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из семьи и государственных учреждений, направляются в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми для организации с ними индивидуальной профилактической работы", - отметил Ю. Карабут.

Анализ ситуации за 6 месяцев 2017 г. показал, что в целом по республике в полиции зарегистрировано 1007 заявлений (АППГ - 1243) в отношении 488 несовершеннолетних (АППГ - 493), совершивших самовольные уходы из семей и государственных организаций.

Согласно оперативной сводке МВД по Республике Коми за 6 месяцев 2017 г. подано 376 заявлений в отношении 174 несовершеннолетних (или 76,7 % %), самовольно ушедших из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 61 ребенок самовольно покинул указанные учреждения 2 и более раза в течение 2017 г. (или 35,1%).

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками территориальных органов МВД России местонахождение таких подростков устанавливается и несовершеннолетние возвращаются в учреждение, но через некоторое время вновь самовольно уходят. Данный факт свидетельствует об отсутствии должного внимания и индивидуального подхода к детям с особенностями воспитания и психического развития со стороны педагогического состава государственных учреждений, а также системной работы психологов", - подчеркнул Ю.Карабут.