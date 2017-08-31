Миннац Коми напоминает об интернет-проектах, которые могут помочь в изучении коми и русского языков

В преддверии нового учебного года Миннац Коми напоминает родителям и учащимся об интернет-проектах, которые могут помочь в изучении коми и русского языков.

На сайте министерства изучающему коми язык будет полезен раздел "Коми йӧз". В его подразделе "В помощь изучающему коми язык" собраны ссылки на словари и справочники, а также на передачи "Говорим по-коми", вышедшие в эфир в рамках одноименного проекта телеканала "Юрган".

В подразделе "Коми язык и современные технологии" даны ссылки на различные интернет-проекты с использованием коми языка, созданные Министерством и Межрегиональной лабораторией информационной поддержки функционирования финно-угорских языков (библиотека "Коми гижöд", компьютерные игры, песни, сервис проверки коми правописания онлайн, список комиязычных интернет-ресурсов и прочее). Здесь же размещены ссылки на архив интернет-радиостанции "ЮРГАН", вещающей на коми языке, и архив радиопередач на коми языке из фондов ГТРК "Коми гор" (литературные странички, радиоспектакли, программа для малышей "Дзолюк").

На сайте Дома дружбы народов Республики Коми в разделе "Республиканский Центр социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в Республике Коми" размещен проект "Интернет-школа "Говорим по-русски всей семьей" детского благотворительного фонда "Сила Добра".

Он представляет готовые разработки уроков русского языка, подготовленные учителем русского языка и литературы высшей категории, проректором по модернизации общего образования Коми республиканского института развития образования Ириной Апальковой.

Помимо знаний по русскому языку, дети и родители могут почерпнуть здесь полезную информацию о России и Коми. Это сведения о флаге и гербе России и Республики Коми, о семи чудесах России и столбах выветривания на горе Маньпупунер, героях русских былин и финно-угорских сказок, традиционной русской и коми кухне, русской избе, о природе Коми края (о карликовой березе и других растениях, внесенных в Красную книгу, северном сиянии, реках, животных) и многое другое. Отдельная рубрика разработана для родителей.