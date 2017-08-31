Сосногорская ТЭЦ завершает реконструкцию труднодоступных участков магистральной теплосети

31 августа 2017 года, 9:45 | Сосногорск

В рамках программы Группы "Т Плюс" "Re: Конструкция" при подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018гг Сосногорская ТЭЦ реализовала проект по капитальному обновлению двух участков магистрального трубопровода.

Работы отличались высокой сложностью: оба участка расположены в труднодоступных местах, в частности, под железнодорожным полотном, сообщили "Комиинформу" в компании.

Тем не менее, весь объем мероприятий выполнен в срок. Полностью заменены 447 м трубопроводов диаметром 600 мм, установлены современная арматура и теплоизоляция двух видов: на основе минерального волокна и жидкая керамическая, причем второй вид применялся в Сосногорске впервые. Оба типа изоляции рассчитаны на температуру теплоносителя свыше 150оС. При температурном графике Сосногорской ТЭЦ 150/70оС это оптимальный вариант, способный снизить тепловые потери и обеспечить высокую устойчивость труб к коррозии на длительный срок.

В следующем году реконструкция продолжится еще на двух участках. Таким образом, за 5-6 лет Сосногорская ТЭЦ планирует полностью реконструировать всю магистральную тепловую сеть, еще более повысив надежность и качество теплоснабжения своих потребителей.

Также в рамках подготовки к ОЗП на Сосногорской ТЭЦ выполнены ремонты 5-ти котлов и 4-х турбин, дымовой трубы №2. Проведена большая работа с жилищными организациями по обследованию и подготовке многоквартирных домов к зиме.

С 1 сентября планируется переход СТЭЦ в режим пробных топок с возобновлением подачи тепла на социальные объекты, в первую очередь, в детские сады и школы.

Комиинформ

  Ключевые слова: ЖКУ, Сосногорск, Т+
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:15 30.08.2017
Наталья Михальченкова: "Важно, чтобы жители Инты понимали: у города есть не только сегодня, но и уверенное завтра"
16:41 30.08.2017
Системы ЖКХ Сыктывкара в среднем готовы к зиме на 90%
15:55 30.08.2017
Учреждения соцсферы Сыктывкара готовы к новому учебному году


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео