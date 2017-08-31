Сосногорская ТЭЦ завершает реконструкцию труднодоступных участков магистральной теплосети

В рамках программы Группы "Т Плюс" "Re: Конструкция" при подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018гг Сосногорская ТЭЦ реализовала проект по капитальному обновлению двух участков магистрального трубопровода.

Работы отличались высокой сложностью: оба участка расположены в труднодоступных местах, в частности, под железнодорожным полотном, сообщили "Комиинформу" в компании.

Тем не менее, весь объем мероприятий выполнен в срок. Полностью заменены 447 м трубопроводов диаметром 600 мм, установлены современная арматура и теплоизоляция двух видов: на основе минерального волокна и жидкая керамическая, причем второй вид применялся в Сосногорске впервые. Оба типа изоляции рассчитаны на температуру теплоносителя свыше 150оС. При температурном графике Сосногорской ТЭЦ 150/70оС это оптимальный вариант, способный снизить тепловые потери и обеспечить высокую устойчивость труб к коррозии на длительный срок.

В следующем году реконструкция продолжится еще на двух участках. Таким образом, за 5-6 лет Сосногорская ТЭЦ планирует полностью реконструировать всю магистральную тепловую сеть, еще более повысив надежность и качество теплоснабжения своих потребителей.

Также в рамках подготовки к ОЗП на Сосногорской ТЭЦ выполнены ремонты 5-ти котлов и 4-х турбин, дымовой трубы №2. Проведена большая работа с жилищными организациями по обследованию и подготовке многоквартирных домов к зиме.

С 1 сентября планируется переход СТЭЦ в режим пробных топок с возобновлением подачи тепла на социальные объекты, в первую очередь, в детские сады и школы.