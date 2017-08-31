В Усть-Куломском районе на пожаре погибли две женщины

31 августа 2017 года, 9:23 | Усть-Куломский
Фото МЧС по Коми

В Усть-Куломском районе на пожаре погибли две женщины, сообщает пресс-служба МЧС по коми.

30 августа в 21.46 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов в деревне Модлапов.

Через семь минут на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные расчеты республиканской противопожарной службы. В ходе разведки помещений звеном газодымозащитной службы был спасен молодой человек 28-и лет, также в доме обнаружены тела двух женщин 1954 и 1964 годов рождения без признаков жизни. Пожар ликвидирован в 31 августа в 00.07.

В результате пожара огнем поврежден частный дом на общей площади 81 м². По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В тушении пожара было задействовано восемь огнеборцев и две единицы пожарно-спасательной техники.

Комиинформ

  Ключевые слова: село, трагедия, пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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