Российским фермерам возместят до 50% затрат на продвижение продукции

Сельхозкооперативам могут возместить до 50% денежных затрат на продвижение произведенных ими продуктов питания на рынок, говорится в проекте постановления правительства, который имеется в распоряжении "Известий".

Согласно документу, государство планирует выделять регионам средства из федерального бюджета для частичной компенсации затрат аграриев по продвижению продукции на рынок. Уточняется, что эта мера предусмотрена только для сельхозкооперативов — объединений личных подсобных хозяйств и фермеров. На колхозы и рыболовецкие артели такая поддержка распространяться не будет.

По словам вице-президента Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Ольги Башмачниковой, такая поддержка будет способствовать развитию малого агробизнеса. "Личные подсобные хозяйства и фермерство — это та форма хозяйств, которым очень трудно вывести на рынок производимые продукты питания", — подчеркнула она.