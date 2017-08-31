Российским фермерам возместят до 50% затрат на продвижение продукции

31 августа 2017 года, 21:32 |
Фото из архива "Комиинформа"

Сельхозкооперативам могут возместить до 50% денежных затрат на продвижение произведенных ими продуктов питания на рынок, говорится в проекте постановления правительства, который имеется в распоряжении "Известий".

Согласно документу, государство планирует выделять регионам средства из федерального бюджета для частичной компенсации затрат аграриев по продвижению продукции на рынок. Уточняется, что эта мера предусмотрена только для сельхозкооперативов — объединений личных подсобных хозяйств и фермеров. На колхозы и рыболовецкие артели такая поддержка распространяться не будет.

По словам вице-президента Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Ольги Башмачниковой, такая поддержка будет способствовать развитию малого агробизнеса. "Личные подсобные хозяйства и фермерство — это та форма хозяйств, которым очень трудно вывести на рынок производимые продукты питания", — подчеркнула она.

Комиинформ

  Ключевые слова: фермеры
  Рубрика: Экономика
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