В лесах Усть-Вымского района спасатели весь день искали пожилого грибника
31 августа 2017 года, 7:35 | Усть-Вымский
Вчера в лесах Усть-Вымского района спасатели весь день искали пожилого грибника. Об этом случае "Комиинформу" рассказали в учреждении "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.
Мужчина 1941-го года рождения ушел на "тихую" охоту один еще накануне - 29-го числа. Когда из леса он не вернулся, в родной деревне Назар забили тревогу.
Сообщение на пульт дежурного диспетчера об инциденте с человеком на природе поступило из администрации сельского поселения.
Четыре специалиста спасательного отряда, в том числе кинолог, выехали на место 30 августа в 9 утра.
К вечеру заблудившегося удалось найти живым и в удовлетворительном состоянии.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
- 0
- 2
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми