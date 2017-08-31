В лесах Усть-Вымского района спасатели весь день искали пожилого грибника

31 августа 2017 года, 7:35 | Усть-Вымский
Фото Ярославы Пархачёвой

Вчера в лесах Усть-Вымского района спасатели весь день искали пожилого грибника. Об этом случае "Комиинформу" рассказали в учреждении "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Мужчина 1941-го года рождения ушел на "тихую" охоту один еще накануне - 29-го числа. Когда из леса он не вернулся, в родной деревне Назар забили тревогу.

Сообщение на пульт дежурного диспетчера об инциденте с человеком на природе поступило из администрации сельского поселения.

Четыре специалиста спасательного отряда, в том числе кинолог, выехали на место 30 августа в 9 утра.

К вечеру заблудившегося удалось найти живым и в удовлетворительном состоянии.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: спасатели, лес
  Рубрика: Происшествия
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