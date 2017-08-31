Сотрудники школы олимпийского резерва помогли благоустроить территорию сыктывкарского детдома №1

В рамках Года добрых дел, объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым и отраслевого социального проекта "Эстафета добрых дел" регионального Министерства физической культуры и спорта сотрудники ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1" (СШОР №1) помогли в благоустройстве территории Специального (коррекционного) детского дома № 1 Сыктывкара. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Сотрудники СШОР №1 под руководством старшего инструктора-методиста Антона Мудрова покосили траву на детской спортивной площадке детского дома.

"Нам эта территория была передана недавно. Сейчас в здании у нас идет ремонт. Территорию вокруг дома наш дворник старается поддерживать в порядке, но у нас сломалась мотокоса, - сообщила директор детского дома №1 Валентина Островская. От имени детей, от коллектива учреждения и от себя лично я благодарю сотрудников школы олимпийского резерва № 1 за помощь в облагораживании территории нашего детского дома".

"Мы и дальше будем помогать детскому дому. Пригласим ребят на экскурсию по Республиканскому стадиону, познакомим с нашими тренерами и теми видами спорта, которые культивируются в нашей школе. Зимой мы пригласим детей на массовое катание", - подытожил директор СШОР №1 Александр Политов.

Напомним, в рамках года добрых дел в СШОР №1 прошла акция "Открой мир знаний детям-сиротам", по итогам которой собрано 10 комплектов школьных принадлежностей, каждый из которых включает в себя тетради, ножницы, фломастеры, альбом для рисования, карандаши, пенал и рюкзак. Все они были переданы будущим первокласснникам - воспитанникам детского дома №1.