В Койдине открыли еще одну тренажерную площадку

31 августа 2017 года, 8:49 | Койгородский

Администрация сельского поселения "Койдин" в этом году в рамках мероприятий "Года добрых дел в Республике Коми" реализовала второй социальный проект. Вслед за оборудованием тротуара по ул.Комарова, на стадионе построили новую тренажерную площадку.

Идея создания спортивной площадки возникла еще в 2016 году. Жители поселка хотели, чтобы на стадионе были созданы условия для занятий на силовых тренажерах.

Для реализации проекта финансовые средства направлялись через Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. В целом, были израсходованы средства в объеме 333,75 тыс. рублей, из них: из федерального бюджета — 84,5 тыс. руб, из республиканского бюджета — 155,5 тыс. руб, из местного бюджета 10 тыс. руб и вклад граждан (трудовое участие) — 83,75 тыс. руб.

Строительство площадки осуществлялось администрацией сельского поселения. Каркас оборудования и силовые тренажеры заказали в ЗАО "Завод индивидуального спортивного оборудования" г.Чебоксары, а доставил ООО "Мафпром" г. Сыктывкар. После доставки оборудования сразу же приступили к строительству тренажерной площадки. В работах по возведению основания и каркаса, по монтажу силовых тренажеров участвовали жители поселка на добровольных началах. Пиломатериал, строительные материалы и хозяйственные товары предоставляли неравнодушные жители. Иной раз погода не благоприятствовала к работе на открытом воздухе, но добровольцы смогли завершить работы раньше намеченного срока — 30 октября. К моменту торжественного открытия успели выполнить весь объем необходимых работ, а молодежь поселка провело тестирование силовых тренажеров.

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Гостем праздничного мероприятия стал Михаил Тебеньков, бывший глава района, который живет недалеко от стадиона. Он поблагодарил главу сельского поселения "Койдин" Дружинина за поддержку развития массового спорта и высказал свои предложения по обустройству стадиона.

Открывая праздничное мероприятие, Валерий Дружинин поблагодарил жителей поселка, принявших участие в строительстве и обустройстве тренажерной площадки, поздравил присутствующих с его открытием. После разрезания красной ленточки, символизирующий официальное открытие тренажерной площадки, работники Дома культуры поселка представили небольшой, но задушевный концерт. Особый колорит в праздничное настроение внесли песни в исполнении Ксюши Турубановой , Лизы Чередовой и вокального ансамбля "Акварель". У жителей поселка было отличное настроение и многие вслух рассуждали о том, что в последнее время поселок начал благоустраиваться: в июне оборудовали тротуар для пешеходов вдоль дороги по ул.Комарова, а в августе уже построили новую спортивную площадку.

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В планах администрации поселка — облагородить территорию стадиона. Для чего планируют установить красивое ограждение, скамеечки и урны. Чтобы жители могли заниматься на тренажерах в темное время суток, планируют установить на столбах энергосберегающие светильники.

"Трудности в строительстве и обустройстве тренажерной площадки возникали, но во взаимодействии с неравнодушным жителями поселка, особенно с работниками ПСЧ-17 с.Койгородок, успешно их решали. В итоге — получилось скромно и красиво. Тренажерная площадка на открытом воздухе — отличный подарок для взрослых и детей. Благодаря еще одному социальному проекту мы смогли воплотить нашу давнюю мечту в реальность — создали условия для развития массового спорта. Надеемся, что жители поселка будут поддерживать чистоту на площадке и бережно относиться к имуществу" — отметил Валерий Дружинин.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, площадка, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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