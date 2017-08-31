В Койдине открыли еще одну тренажерную площадку

Администрация сельского поселения "Койдин" в этом году в рамках мероприятий "Года добрых дел в Республике Коми" реализовала второй социальный проект. Вслед за оборудованием тротуара по ул.Комарова, на стадионе построили новую тренажерную площадку.

Идея создания спортивной площадки возникла еще в 2016 году. Жители поселка хотели, чтобы на стадионе были созданы условия для занятий на силовых тренажерах.

Для реализации проекта финансовые средства направлялись через Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. В целом, были израсходованы средства в объеме 333,75 тыс. рублей, из них: из федерального бюджета — 84,5 тыс. руб, из республиканского бюджета — 155,5 тыс. руб, из местного бюджета 10 тыс. руб и вклад граждан (трудовое участие) — 83,75 тыс. руб.

Строительство площадки осуществлялось администрацией сельского поселения. Каркас оборудования и силовые тренажеры заказали в ЗАО "Завод индивидуального спортивного оборудования" г.Чебоксары, а доставил ООО "Мафпром" г. Сыктывкар. После доставки оборудования сразу же приступили к строительству тренажерной площадки. В работах по возведению основания и каркаса, по монтажу силовых тренажеров участвовали жители поселка на добровольных началах. Пиломатериал, строительные материалы и хозяйственные товары предоставляли неравнодушные жители. Иной раз погода не благоприятствовала к работе на открытом воздухе, но добровольцы смогли завершить работы раньше намеченного срока — 30 октября. К моменту торжественного открытия успели выполнить весь объем необходимых работ, а молодежь поселка провело тестирование силовых тренажеров.

Гостем праздничного мероприятия стал Михаил Тебеньков, бывший глава района, который живет недалеко от стадиона. Он поблагодарил главу сельского поселения "Койдин" Дружинина за поддержку развития массового спорта и высказал свои предложения по обустройству стадиона.

Открывая праздничное мероприятие, Валерий Дружинин поблагодарил жителей поселка, принявших участие в строительстве и обустройстве тренажерной площадки, поздравил присутствующих с его открытием. После разрезания красной ленточки, символизирующий официальное открытие тренажерной площадки, работники Дома культуры поселка представили небольшой, но задушевный концерт. Особый колорит в праздничное настроение внесли песни в исполнении Ксюши Турубановой , Лизы Чередовой и вокального ансамбля "Акварель". У жителей поселка было отличное настроение и многие вслух рассуждали о том, что в последнее время поселок начал благоустраиваться: в июне оборудовали тротуар для пешеходов вдоль дороги по ул.Комарова, а в августе уже построили новую спортивную площадку.

В планах администрации поселка — облагородить территорию стадиона. Для чего планируют установить красивое ограждение, скамеечки и урны. Чтобы жители могли заниматься на тренажерах в темное время суток, планируют установить на столбах энергосберегающие светильники.

"Трудности в строительстве и обустройстве тренажерной площадки возникали, но во взаимодействии с неравнодушным жителями поселка, особенно с работниками ПСЧ-17 с.Койгородок, успешно их решали. В итоге — получилось скромно и красиво. Тренажерная площадка на открытом воздухе — отличный подарок для взрослых и детей. Благодаря еще одному социальному проекту мы смогли воплотить нашу давнюю мечту в реальность — создали условия для развития массового спорта. Надеемся, что жители поселка будут поддерживать чистоту на площадке и бережно относиться к имуществу" — отметил Валерий Дружинин.