Наталья Михальченкова: "Важно, чтобы жители Инты понимали: у города есть не только сегодня, но и уверенное завтра"

Зампредседателя правительства Коми, министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова посетила с рабочей поездкой Инту.

Визит в Приполярье совпал с завершением обучения интинской команды управленцев в рамках приоритетной президентской программы "Комплексное развитие моногородов". По итогам учебы разработанный командой проект развития моногорода получил высшие оценки экспертов и впервые открыл перед руководством Инты реальные широчайшие возможности как для привлечения инвесторов и открытия новых производств, так и для использования всего спектра мер государственной поддержки городу как монотерритории.

"Важно, чтобы жители Инты понимали: у города есть не только сегодня, но есть и уверенное завтра, в котором Инта будет развитым городом с новыми современными производствами и развитой социальной инфраструктурой", - подчеркнула она.

Наталья Михальченкова посетила Центральную городскую больницу Инты. Она осмотрела помещение, в котором уже до конца 2017 года будет установлен новый современный компьютерный томограф. Сейчас в помещении идет ремонт. Кроме того, Наталья Михальченкова навестила пациентов, которые проходят лечение от онкологических заболеваний. Возможность получать лечение, не выезжая из года, появилась у интинцев недавно.

Доукомплектование больницы штатным онкологом стало одним из вопросов, которые обсуждались на встрече вице-премьера с руководством больницы, участие в котором приняла и мэр Инты Лариса Титовец. В настоящее время один из интинских хирургов проходит обучение по специальности "онкология". В ходе обсуждения вопроса об укомплектовании Интинской ЦГБ медицинскими кадрами Наталья Михальченкова отметила, что выгодным преимуществом Инты является тот факт, что руководство города гарантирует предоставление служебного жилья медицинским специалистам, которые приезжают в Инту работать. В 2017 году штат больницы пополнят семь врачей.

"Я считаю, что имеет очень существенное значение и то, что в Инту приедут квалифицированные специалисты, и открытие сосудистого центра для оказания новых современных видов помощи, и доукомплектование больницы врачом-онкологом, и укрепление материально технической базы больницы, проведение ремонтных работ. Кроме того, Инта, как моногород, имеет преимущества в части обновления парка санитарной техники и в других мерах государственной поддержки, который в целом по стране предоставляются", - сказала зампредседателя правительства региона.

Так Инта имеет право на большее число мест для целевого направления на учебу за счет федеральной поддержки Минобрнауки России. Планируется выделение уже в 2018 году порядка 18 миллионов рублей на капитальный ремонт и перепланировку здания психиатрического корпуса по ул. Мира, л.10.

В целом правительство по поручению главы республики Сергея Гапликова уделяет Инте особое внимание и как моногороду, и в связи с тем, что у вас существуют проблемы с основным индустриальным партнером АО "Интауголь"", и в связи со стратегическим значением Инты для промышленного развития республики".

Вместе с тем, по мнению вице-премьера, подготовка младшего и среднего медицинского персонала вполне могла бы осуществляться в Инте.

"Уверена, что вы нашли бы в себе силы работать по подготовке среднего медицинского персонала на месте. Тем более, что таким образом вы гарантировано удерживаете свои кадры на месте. В Воркуте, например, квалификацию младшего медицинского персонала и соответствующий документ выдают уже на базе обычной школы. У вас база есть, она развивается. Вполне реально готовить персонал, используя вашу базу и школьные кабинеты ОБЖ, химии, физики", - отметила она.

Подробнее организацию подготовки в Инте младшего и среднего медперсонала Н. Михальченкова обсудила с коллективом Интинского политехнического техникума. Она поставила задачу руководству и коллективу учреждения в месячный срок подготовить свои предложения, по открытию на базе техникума дополнительных групп по обучению наиболее востребованным и перспективным специальностям.

О перспективах развития речь шла и во время посещения образовательных учреждений, в том числе и дошкольных. Министр посетила детский сад № 29 комбинированного вида "Рябинушка" и познакомилась с условиями, созданные в нем для малышей, переведенных из детского сада "Гулюпи", деятельность которого временно приостановлена, в связи с необходимостью проведения капитального ремонта кровли.

Также Н.Михальченкова оценила готовность к новому учебному году школы №10 и лицея №1. Обе образовательные организации в ходе подготовки к новому учебному году заметно обновились. В лицее № 1 за счет средств привлеченного главой Коми инвестора – компании "Северная нефть" - приобрели и установили современный лингафонный кабинет и приобрели в кабинет химии новые парты с особым, устойчивым к химикатам покрытием. В школе №10 оборудовали дополнительные учебные классы для начальной школы и полностью отказались от обучения во вторую смену. Здесь же Наталья Михальченкова ознакомилась с интересными творческими проектами, которые школьники реализуют на базе библиотеки и по даже взяла некоторые из них для примера и дальнейшего развития.

Очень подробно основные направления дальнейшего развития отрасли образования и задачи, которые федеральное и региональное министерства ставят перед современными педагогами, Наталья Михальченкова представила на встрече с педагогическим активом Инты. Речь шла и о воспитании подрастающего поколения, в том числе, о воспитании патриотическом, через развитие сети патриотических клубов и вовлечение школьников в ряды РДШ и Юнармии. Для выполнения таких задач в Инте есть широкая сеть самых разнообразных учреждений допобразования. В частности – ДЮСШ, одну из которых министр посетила в ходе рабочего визита.

Кроме того, Наталья Михальченкова познакомилась с деятельностью особого образовательного учреждения - специальной коррекционной школы. Благодаря профессионализму, особому подходу, уникальным авторским методикам коллективу учреждения удается не только эффективно социализировать детей с особенностями в развитии и ограниченными возможностями в состоянии здоровья, но и добиваться полного восстановления состояния здоровья некоторых ребят. Министр высоко оценила авторские наработки педагогов и предложила помощь в организации публикаций в специализированных и научных изданиях, и тиражирование практики дефектологической педагогики.

Министр напомнила о необходимости прохождения переподготовки сотрудниками коррекционной школы, с целью получения квалификации, необходимой при внедрении государственных стандартов в отрасли коррекционной педагогики. Завершая встречу, Наталья Михальченкова пожелала работникам учреждения успехов в образовательной и воспитательной деятельности, в медико-психолого-педагогических аспектах.