Молодежным объединениям Коми напомнили об их истинном предназначении

Представители молодежных объединений Коми и обычные молодые люди 30 августа встретились, чтобы обсудить проблемы молодежной политики в регионе. На площадке дискуссионного клуба "Единой России" "Молодежная политика: проблемы консолидации молодежных объединений и самореализации молодежи" они обсудили, как они могут объединить свои силы и могут ли.

Согласно небольшому соцопросу, который представил координатор дискуссионного клуба Владислав Дониченко, жители Сыктывкара не знают практически ничего ни о работе молодежных организаций, ни даже об их существовании. Из 113 респондентов 19 человек знали о Молодежном парламенте, 14 – о Молодежном правительстве, 9 – о "Молодой гвардии", еще 15 человек слышали о некоторых других движениях. Остальные вообще оказались не в курсе работы молодежных общественных организаций.

Активисты согласились, что это проблема, и начали озвучивать самые разные предложения. Одни считали, что при верстке регионального бюджета нужно давать возможность молодежным объединениям решать, куда их направить. Они говорили, что нужно привлекать молодежь к разработке программ на ближайшие год-три. Что для реального влияния на молодежную политику юным активистам нужно объединяться, проводить экспертизу законов, рассматриваемых Госсоветом Коми, и лоббировать свои идеи. Звучала мысль, что нужно заниматься не законотворчеством и политикой, а конкретными проектами, которые приносят пользу обществу, вроде выбивания денег на ремонт двора.

Мысль, к которой в итоге пришли все: молодежным организациям нужно объединяться, будь это массовая акция, вроде масштабного субботника, или общий фокус на пропаганду патриотизма в регионе.

"Нам нужна интернет-платформа, на которой бы была информация с кратким резюме о каждой организации, и ссылки на все гранты всех уровней", - высказался один из участников встречи.

"Нам нужна общая "дорожная карта", которую мы вместе будем реализовывать", - сказал другой участник.

"Нам нужен координатор в Минобразе Коми, который будет знать все про всех, сможет координировать нас", - добавил третий.

"Нам нужно выйти из наших скафандров, ведь все мы разные, но, несмотря на футболки и флаги, делаем одно и то же дело", - агитировал четвертый.

"Всем нам нужно начать работать по своим уставам", - говорил пятый.

"Нам нужны четкие параметры эффективности, по которым мы будем отчитываться", - требовал шестой.

"Нам нужно обратить внимание на активность студентов ссузов", - вставлял седьмой.

В процессе дискуссии ни одна из организаций так и не предложила ни одной общей точки соприкосновения. Более того, выяснилось, например, что представители Молодежного парламента до сих пор не знакомы с Молодежным правительством.

И только молодой представитель бизнес-сообщества, пришедший на встречу, прервал эту череду предложений и напомнил, что молодежная политика – это не только вмешательство в политику молодежи. Это еще и забота о молодежи, работа с ней.

"Я не состою ни в одной организации. Я никогда не слышал о работе ни одного из объединений. Те, кто не крутится в этой среде, ничего не знает о вас", - сказал студент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Григорий.

"И я никогда о вас не слышал, - сказал назвавшийся представителем простой рабочей молодежи Иван. – И до тех пор, пока вы не будете популярными в соцсетях, пока вы не взялись за раскрутку своей работы на широкую аудиторию через "мемасики" [интернет-явление, идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку], о вас никто не будет знать. А ваша задача – влиять на умы, переворачивать сознание людей, учить их культуре, растить и воспитывать новое поколение граждан".

Молодые люди рекомендовали активистам не забывать, что общественная работа – это не только трамплин для будущей карьеры и способ самореализоваться. Она должна еще и позитивно влиять на общество, изменять его к лучшему. Например, через помощь объединениям, которые держатся на общих культурных интересах (барды, реконструкторы исторических баталий, любители комиксов). Или при помощи популярных и действенных инструментов доносить до молодежи культурные и нравственные ценности.