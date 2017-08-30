В Сосногорске откроют "народный" интеллект-центр для молодежи

30 августа 2017 года, 18:47 | Сосногорск
Фото Сергея Ларионова

В Сосногорске ещё один "народный проект" выходит на финишную прямую. 8 сентября в библиотеке имени Якова Рочева откроют молодежный интеллект-центр. По задумке организаторов, помещение в библиотеке станет местом для встреч и общения молодых сосногорцев. Интеллект-центр уже получил название: в аббревиатуре "МОСТ" зашифрован девиз центра - мыслить, открывать, сотрудничать, творить.

Интеллект-центр готов встретить талантливую молодежь Сосногорска просторным помещением и новым оборудованием для раскрытия творческого потенциала. Специально для юношей и девушек закуплена видеокамера, проекционное оборудование, мобильный звуковой комплект и ноутбук.

"В обновленном помещении будет комфортно смотреть и обсуждать фильмы, играть в настольные игры, читать, встречаться с интересными людьми, дискутировать. Звуковая аппаратура позволит проводить встречи с музыкантами, может быть кто-то попробует свои силы в записи песен. Предварительно мы общались с юношами и девушками, проводили исследования о том, какие виды досуга сейчас востребованы. Работу интеллект-центра планируем совместно с отделом по делам молодежи. Мы надеемся, что новое помещение станет центром притяжения для молодых и инициативных жителей района", - рассказала директор Сосногорской центральной библиотеки имени Якова Рочева Марина Тихая

Планируется, что на базе интеллект-центра будут проходить и встречи нового состава Молодежного Совета района, формирование которого завершится уже к октябрю этого года, сообщает пресс-служба администрации муниципалиета.

Комиинформ

  Ключевые слова: интеллект-центр
  Рубрика: Общество
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